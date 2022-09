Williams deelt medische update Albon

Zaterdagochtend kwam het team van Williams met nieuws naar buiten over Alexander Albon. De Thaise Brit had een blindedarmontsteking opgelopen en moest worden geopereerd. Nyck De Vries verving hem en pakte meteen punten. Albon ging zaterdagmiddag onder het mes maar daarna werd het stil omtrent zijn toestand, Williams kwam vandaag met een update.

De Britse renstal deelde een opvallende update over de gezondheid van Albon. Williams liet weten dat Albon zaterdag direct naar het San Gerardo-ziekenhuis werd vervoerd voor een operatie. Hij werd rond het middaguur geopereerd maar na zijn operatie ging het mis. Hij kreeg na zijn operatie wat complicaties waardoor hij ademhalingsproblemen kreeg. Hij werd opnieuw geïntubeerd en overgebracht naar de intensive care.

Volgens Williams gaat het inmiddels weer veel beter met Albon. In het persbericht liet men weten dat Albon van de machinale beademing is gehaald en vermoedelijk morgen weer naar huis mag gaan. Williams laat eveneens weten dat Albon zich volledig focust op herstel en deelname aan de Grand Prix van Singapore. Mocht Albon die race niet redden, dat staat De Vries vermoedelijk weer op pole position om in te vallen.