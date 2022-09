'Hulkenberg favoriet voor stoeltje van Schumacher bij Haas"

Nico Hulkenberg zou in 2023 weer terug kunnen keren in de Formule 1. Volgens berichten in de Duitse media zou De Hulk favoriet zijn om de stoel van Mick Schumacher over te nemen bij Haas. Hoewel de resultaten van Schumacher tijdens de zomer zijn verbeterd, zullen ze waarschijnlijk niet genoeg zijn om Haas te overtuigen om hem ook volgend jaar te behouden als teamgenoot van Kevin Magnussen.

Zowel Alpine als Williams hebben een vrije F1-stoel te vullen voor 2023, maar met een overvloed aan kandidaten die op zoek zijn naar een contract moet Schumacher het opnemen tegen een zware concurrentie, te beginnen met vertrekkende McLaren-coureur Daniel Ricciardo.

Vorig weekend in Zandvoort zei Haas F1-teambaas Guenther Steiner dat hij geen haast had met het aanwijzen van de coureur die volgend jaar naast Kevin Magnussen zal racen bij het Amerikaanse team. Maar volgens Auto Motor und Sport staat F1-supersub Nico Hulkenberg momenteel bovenaan de lijst van Haas om de stoel van Schumacher over te nemen.

Comeback-kid Hulkenberg

De doorgewinterde F1-veteraan genoot van zijn laatste volledige seizoen in de Formule 1 in 2019 bij Renault. In 2020 verving hij de door corona besmette Racing Point-coureurs Sergio Perez en Lance Stroll bij drie races. Dit jaar bleef Hulkenberg reservecoureur bij Aston Martin en werd door dat team opgeroepen om Sebastian Vettel, die positief testte op corona, te vervangen in de eerste twee races van het seizoen in Bahrein en in Saoedi-Arabië.

Na zijn uitstapjes met Aston Martin zei Hulkenberg dat hij nog steeds in staat zou zijn om fulltime in de F1 te werken, als zich een goede kans voordoet. Hulkenberg heeft een bijzonder record op zijn naam staan als F1-coureur: De Duitser heeft de meeste races ooit gereden (181) zonder ooit op het podium te hebben gestaan.