Albon ziet nieuwe vorm van succes bij Williams: "Toch het gevoel dat de auto goed was"

Alexander Albon keerde dit seizoen terug in de Formule 1. De Thaise coureur stond afgelopen jaar aan de zijlijn bij Red Bull Racing en rijdt dit jaar voor het team van Williams. Albon scoorde meermaals punten en kreeg dan ook contractverlenging bij de Britse renstal. Zijn eerst Williams-jaar heeft hem nieuwe inzichten gegeven.

Albon reed in 2020 nog voor het topteam van Red Bull Racing. Bij dit team was het belangrijk om mee te strijden voor het podium, een zevende plaats werd gezien als een tegenvallend resultaat. Nu is alles anders en voelt een zevende plaats voor Williams als een overwinning. Williams is echter geen topteam en Albon moet nu vechten voor de punten, de concurrentie is zeer competitief.

Verschil

De Thaise Brit weet waar hij aan toe is. Bij Williams is hij de onbetwiste kopman, Albon weet dat Williams nog niet is waar het team wil zijn. In gesprek met Motorsport.com spreekt Albon zich uit: "Dit jaar staan we nog niet echt waar we willen staan. Als we alles perfect uitvoeren en onze auto op het juiste punt krijgen, dan kunnen we punten pakken en meestrijden in het middenveld. Het grootste verschil na het wisselen van teams is de waarde van succes en wat we als een goed weekend beschouwen."

Buitenwereld

Albon weet dat de resultaten bij Williams compleet anders zijn dan in zijn Red Bull-tijd. Hij heeft geleerd hoe hij moet omgaan met resultaten die op het eerste oog niet zo sterk zijn: "Soms lig je eruit na Q1. Toch heb je het gevoel dat de ronde en de auto goed waren. Als team voelt het alsof je er het maximale uit hebt gehaald. Je moet dat als iets positiefs beschouwen, ook al ziet dat er voor de buitenwereld niet zo uit."