Albon zou Verstappen kiezen als kopman: "Hij is extreem getalenteerd"

Max Verstappen is momenteel de onbedreigde koploper in het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is bezig met een bijzonder sterk seizoen en krijgt veel lof vanwege zijn prestaties. Ook zijn concullega's loven Verstappen, Alexander Albon zou hem zelfs kiezen voor een fictief raceteam.

Verstappen kent dit seizoen een zeer sterk jaar en stond in vrijwel elke race die hij finishte op het podium. De Nederlander vocht een aantal stevige duels uit met Ferrari-coureur Charles Leclerc. De Monegask staat door betrouwbaarheidsproblemen echter ver achter in het wereldkampioenschap. Verstappen laat amper een steekje vallen en maakt zeer veel indruk met zijn prestaties in de koningsklasse van de autosport.

Verstappens voormalig teamgenoot Alexander Albon zou hem zelfs selecteren voor een fictief raceteam. In gesprek met Auto, Motor und Sport wordt Albon gevraagd welke coureurs hij zal kiezen als hij teambaas was. De Williams-coureur is duidelijk: "Als ik niet hoef te denken aan salarissen, dan kies ik zonder twijfel voor Max. Hij is extreem getalenteerd en neemt alles met zich mee. Als ik kijk naar de toekomst, dan kies ik voor nog een jonge coureur. Ik kies dan voor de dynamiek binnen het team voor Lando Norris. Hij kan erg goed opschieten met Max."