Albon looft relaxte Verstappen: "Die gast opent FIFA-pakketjes voor een kwalificatie!"

Max Verstappen is momenteel één van de grote sterren van de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing is bezig met een zeer sterk seizoen en gaat met een ruime voorsprong aan de leiding van het wereldkampioenschap. Verstappen krijgt dan ook veel lof van veel kenners en collega's.

Huidig Williams-coureur Alexander Albon was in 2019 en 2020 de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De Britse Thai was vorig seizoen tevens de derde coureur van het team. Albon maakte Verstappen dus van dichtbij mee en raakte in zijn Red Bull-periode enorm onder de indruk van het gedrag van de Nederlandse coureur.

Albon heeft dan ook veel lovende woorden over voor Verstappen. Volgens de huidige coureur van Williams is Verstappen een zeer relaxte man. In de podcast van MotorMouth sprak hij zich uit: "Hij is enorm relaxed en ik ben altijd geïnteresseerd in het feit dat mensen die kant van hem niet kennen. Ik heb veel tijd met hem doorgebracht en hij is zo relaxed. Ik zou willen dat ik zo kon zijn ! Die gast opent FIFA-pakketjes voor de kwalificatie! Hij is echt van een ander niveau."