Albon verlaat ziekenhuis en richt zich op Oostenrijk

De Britse Grand Prix kende gisteren een akelige start van de race. Guanyu Zhou werd na een crash met George Russell en Pierre Gasly de hekken in gelanceerd. Dat was echter niet het enige incident, Alexander Albon crashte hard in de pitmuur na een tik van Sebastian Vettel.

De meeste aandacht ging uit naar Zhou maar na afloop van de race liep hij alweer door de paddock. Albon was op zijn beurt naar het ziekenhuis afgevoerd voor onderzoek. Pas laat op de avond kwam zijn team Williams met een geruststellend statement naar buiten. Albon sprak zich daarin uit: "Ik ben heel erg blij dat iedereen die betrokken is bij het incident in de eerste ronde in orde is. Ik wil de medische staf op de baan en in het ziekenhuis bedanken. Het is jammer dat de race eindigde voordat hij was begonnen. Maar we focussen ons al op Oostenrijk."

Albon kwam zelf ook met een statement op Twitter. De Thaise Brit deelde een foto vanuit een ziekenhuisbed maar gaf aan dat alles in orde is. Tevens laat hij weten blij te zijn dat Zhou in orde is. Albon laat weten dat hij weer uitkijkt naar de Oostenrijkse Grand Prix.