Williams maakt snelste pitstop tijdens Canadese Grand Prix

Tijdens de Canadese Grand Prix haalden veel teams hun coureurs snel naar binnen tijdens de (virtuele) safety car-fases. Veel teams pasten hun strategie enigszins aan en dat resulteerde in veel pitstops. De ene stop verliep wat sneller dan de andere maar er was één team dat de snelste stop voltooide.

In Canada was de eer weggelegd voor het team van Williams. De pitcrew van de Britse renstal verwisselde de banden van Alexander Albon in 2,38 seconden. Williams was net sneller dan AlphaTauri. Hier werden de banden van Yuki Tsunoda in 2,39 seconden verwisseld. Aston Martin maakte de top drie compleet met een stop van 2,46 seconden. De pitstop van Max Verstappen was met 2,47 goed genoeg voor de vierde plaats.