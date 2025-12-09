user icon
icon

Norris met kater de auto in: "Hebben het testprogramma goed afgewerkt"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris met kater de auto in: "Hebben het testprogramma goed afgewerkt"

Wereldkampioen Lando Norris is na een lange tijd feesten en champagneflessen ontkurken weer teruggekeerd in de Formule 1-auto. De Brit moest namens McLaren nog een bandentest afronden, waarvoor hij weer terugkeerde op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Norris sloot die naar eigen zeggen 'met succes' af. 

Afgelopen weekend bereikte Norris de grootste mijlpaal in zijn F1-carrière. De Engelsman trok na een lang seizoen aan het langste eind, greep de wereldtitel en schudde Max Verstappen en Oscar Piastri voorgoed van zich af. De tranen, emoties en blijdschap waren dan ook zichtbaar aanwezig bij Norris, zijn familie en vrienden. 

Meer over Lando Norris <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec

Norris blikt kort terug op wereldtitel 

Norris keerde nadien voor even terug op het circuit van Abu Dhabi om daar de laatste bandentest van het seizoen te voltooien. Daarna kon het boek van 2025 voorgoed dicht en kan hij zich richten op zijn vakantie. "Het was geweldig om dit jaar voor de laatste keer in onze kampioensauto te rijden", zo zei de Brit geciteerd door Sky Sports

"We hebben het testprogramma van Pirelli goed doorlopen en hen waardevolle feedback gegeven, zodat we ons zo goed mogelijk konden voorbereiden op 2026. Bedankt aan iedereen voor hun inzet dit jaar. Nu is het tijd voor een rustpauze voordat we weer van start gaan", zo zei hij over de traditionele bandentest die na ieder Formule 1-seizoen op de planning staat. 

Red Bull Racing test met Hadjar  

Naast Norris was bijna het complete Formule 1-circus aanwezig in Abu Dhabi om de laatste bandentest van het seizoen te voltooien. Verstappen's nieuwe teamgenoot - Isack Hadjar - kroop achter het stuur van de RB21 voor de test, maar ook om zich voor te bereiden op zijn tweede seizoen in de Formule 1. Hadjar, die een uitstekend rookie-seizoen kende, kreeg als beloning promotie naar Red Bull Racing. 

Ook Arvid Lindblad mocht achter het stuur kruipen. De Engelsman verving op zijn beurt Hadjar bij de Racing Bulls en zal aankomend seizoen in 2026, zijn debuut maken in de koningsklasse van de autosport.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren Post Season Test Abu Dhabi 2025

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×