Wereldkampioen Lando Norris is na een lange tijd feesten en champagneflessen ontkurken weer teruggekeerd in de Formule 1-auto. De Brit moest namens McLaren nog een bandentest afronden, waarvoor hij weer terugkeerde op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Norris sloot die naar eigen zeggen 'met succes' af.

Afgelopen weekend bereikte Norris de grootste mijlpaal in zijn F1-carrière. De Engelsman trok na een lang seizoen aan het langste eind, greep de wereldtitel en schudde Max Verstappen en Oscar Piastri voorgoed van zich af. De tranen, emoties en blijdschap waren dan ook zichtbaar aanwezig bij Norris, zijn familie en vrienden.

Norris blikt kort terug op wereldtitel

Norris keerde nadien voor even terug op het circuit van Abu Dhabi om daar de laatste bandentest van het seizoen te voltooien. Daarna kon het boek van 2025 voorgoed dicht en kan hij zich richten op zijn vakantie. "Het was geweldig om dit jaar voor de laatste keer in onze kampioensauto te rijden", zo zei de Brit geciteerd door Sky Sports.

"We hebben het testprogramma van Pirelli goed doorlopen en hen waardevolle feedback gegeven, zodat we ons zo goed mogelijk konden voorbereiden op 2026. Bedankt aan iedereen voor hun inzet dit jaar. Nu is het tijd voor een rustpauze voordat we weer van start gaan", zo zei hij over de traditionele bandentest die na ieder Formule 1-seizoen op de planning staat.

Naast Norris was bijna het complete Formule 1-circus aanwezig in Abu Dhabi om de laatste bandentest van het seizoen te voltooien. Verstappen's nieuwe teamgenoot - Isack Hadjar - kroop achter het stuur van de RB21 voor de test, maar ook om zich voor te bereiden op zijn tweede seizoen in de Formule 1. Hadjar, die een uitstekend rookie-seizoen kende, kreeg als beloning promotie naar Red Bull Racing.

Ook Arvid Lindblad mocht achter het stuur kruipen. De Engelsman verving op zijn beurt Hadjar bij de Racing Bulls en zal aankomend seizoen in 2026, zijn debuut maken in de koningsklasse van de autosport.