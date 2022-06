Uitslag kwalificatie Canada: Verstappen klasse apart, tweede tijd voor Alonso

De heren coureurs hebben zojuist de kwalificatie in Canada verreden. Op het bekende circuit in Montreal werd de pole position een prooi voor Max Verstappen. De tweede tijd werd genoteerd door niemand minder dan Fernando Alonso. De top drie van de kwalificatie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Q1

De regen was nog steeds aanwezig bij het begin van de kwalificatie. Veel coureurs namen dan ook het zekere voor het onzekere en het was vroeg druk op de baan. Aangevoerd door de Alfa Romeo's kwam het gehele veld de baan op. Ook Charles Leclerc en Yuki Tsunoda kwamen de baan op, ondanks hun motorstraffen. Tsunoda deed echter niet teveel moeite en kwam halverwege de sessie weer naar binnen. In tussen regende het niet alleen water maar ook snelle rondetijden, veel coureurs verbeterden zich. Opvallend genoeg waren de Mercedessen, Fernando Alonso en Kevin Magnussen zeer snel. Problemen waren er voor Pierre Gasly, hij viel zelfs af in deze sessie. Naast de Alphatauri's was Q1 ook het einde voor Sebastian Vettel, Lance Stroll en Nicholas Latifi.

Q2

Charles Leclerc stapte niet meer in aan het begin van de tweede kwalificatiesessie. Zijn collega's gingen wel de baan. Onder aanvoering van Guanyu Zhou kwamen de overgebleven coureurs het circuit op en was het vooral de vraag welke banden men moest gebruiken, de wets of de inters? Iedere coureur probeerde iets anders maar voor Alexander Albon ging het mis, hij schoot rechtdoor en raakte de muur. Hij kan zijn weg vervolgen maar dat gold niet voor Sergio Perez. De Mexicaan crashte in bocht 3/4 en kon zich niet los worstelen. De rode vlag werd gezwaaid. Bij de herstart was het gelijk weer druk, alleen Lando Norris bleef binnen aangezien hij een Power Unit probleem had. In het restant van de sessie bleef iedereen zich verbeteren. Het was dringen geblazen en vooral beide Haas-coureurs waren opvallend snel. Naast de pechvogels van Perez, Norris en Leclerc moest men in deze sessie ook afscheid nemen van Valtteri Bottas en Albon.

Q3

De derde kwalificatiesessie in Montreal beloofde een zeer sterke spectaculaire te worden. Veel coureurs zaten dicht bij elkaar, Verstappen leek echter een klasse apart. De Nederlander was vrijwel de gehele kwalificatie de snelste en niemand kon aan hem tippen. Veel coureurs vlogen echter in de derde sessie. Mick Schumacher, Lewis Hamilton en vooral Fernando Alonso kwamen goed voor de dag. Mercedes-coureur George Russell toonde zijn lef door het te proberen op de slicks, in de eerste bocht ging het echter al mis. De Brit schoof de muur in en hij kon zijn weg nog net vervolgen. Het leek in de laatste seconden te gaan tussen Verstappen en Carlos Sainz. De Ferrari-coureur maakte een foutje en daardoor was de pole voor Verstappen. Uit het niets knalde Alonso echter nog een tweede tijd op de tijdenlijst.