Uitslag kwalificatie Azerbeidzjan: Megarondje geeft Leclerc pole, Perez verslaat weer Verstappen

De kwalificatie in Azerbeidzjan zit er ook alweer op. De pole position in Bakoe werd een prooi voor Charles Leclerc, hij start morgen dan ook van de eerste startplaats. Hij zal de eerste startrij delen met Sergio Perez, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

Q1

De start van de kwalificatie werd een kwartier uitgesteld vanwege de uitgestelde derde vrije training. Om 16:15 Nederlandse tijd reed Lando Norris als eerste de pitlane uit. Achter de Brit was het druk, er ontstond een kleine file aangezien vrijwel iedereen direct naar buiten kwam. Alleen de Ferrari's bleven iets langer in de pitbox staan. Verstappen kreeg te maken met een boze George Russell. De Brit was van mening dat de Nederlander heb hinderde. De sessie ging inmiddels hard verder. Een enkeling verremde zich en belandde in de uitloopstroken. Lance Stroll maakte het heel erg bont. De Canadees schoot eerst rechtdoor in de tweede sector. Hij raakte de muur maar kon zijn weg vervolgen, luttele seconden later was het echter game-over. Stroll crashte in sector 1 en de rode vlag kwam uit. Bij de herstart was het daarna weer druk maar kon bijna niemand zich verbeteren door een foutje van Fernando Alonso. Kevin Magnussen, Alexander Albon, Nicholas Latifi, Stroll en Mick Schumacher vielen af.

Q2

Het team van Red Bull Racing liet niets aan het toeval over in de tweede kwalificatiesessie. Perez kwam als eerste de baan op en zijn teamgenoot Verstappen volgde. Alleen de Alfa Romeo's bleven binnen en al snel regende het snelle tijden. Leclerc maakte op zijn beurt een klein foutje en schampte even later de muur. Ook Verstappen deed dat en vroeg zijn team direct alles te checken. Vettel schoot rechtdoor en raakt de muur, hij kon echter achteruit rijden en zijn sessie vervolgen. Ook Lewis Hamilton kwam in de problemen, niet zozeer door een remfout. De Brit reed te langzaam in zijn outlap, dat mag niet en hij mag na de kwalificatie naar de stewards. De tweede kwalificatiesessie was het waterloo voor Lando Norris, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Guanyu Zhou en Valtteri Bottas.

Q3

De beslissende sessie werd afgetrapt door Fernando Alonso. In tegenstelling tot de eerste twee sessies was het niet direct druk op de baan. De coureurs kwamen geleidelijk de baan op en Ferrari deelde de eerste tik uit. Carlos Sainz was bloedsnel in de eerste run, heel eventjes mocht hij dromen van zijn eerste pole position. Maar daarna kreeg Leclerc het op zijn heupen, hij verpulverde de sectortijden. De pole werd een prooi voor de Monegask en bij Red Bull moest men tijd toegeven. Verstappen en Perez gaven elkaar geen tow, Perez had volgens het team een probleempje. Er was echter niets van te merken, hij noteerde alsnog de tweede tijd. De Mexicaan versloeg wéér teammaat Verstappen.