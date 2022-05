Uitslag VT3 Monaco: Perez troeft Ferrari's af, Verstappen mist snelheid

De laatste vrije training voorafgaand de kwalificatie zit er al weer op. In de straten van Monaco gaven de heren coureurs nog één keer alles in de derde vrije training. De snelste tijd werd genoteerd door Sergio Perez. Achter hem was de tweede tijd een prooi voor Charles Leclerc. De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

De coureurs kregen vanmiddag nog één sessie de kans om zich optimaal voor te bereiden voor de kwalificatie. In tegenstelling tot de vorige trainingen was het zeer rustig bij de start van de training. Nicholas Latifi en Kevin Magnussen kwamen als eerste de baan op en daarna bleef het rustig.

Verstappen

De toppers deden rustig aan en Max Verstappen kwam pas na elf minuten het legendarische stratencircuit op. De Nederlander heeft al het gehele weekend moeite en moest ook nu weer tijd toegeven op de concurrentie. De WK-leider reed in deze training wederom de vierde tijd. Opvallend genoeg werd de snelste tijd genoteerd door Verstappens Red Bull-teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan vloog en was 0,405 seconden sneller dan zijn Nederlandse teamgenoot.

Bij het team van Ferrari lijkt men klaar voor de kwalificatie. Thuisrijder Leclerc en zijn Spaanse teamgenoot Sainz waren gister al op dreef en in de afsluitende training kwamen ze goed voor de dag. Leclerc noteerde tweede tijd en was slechts 0.041 seconden langzamer dan de snelste tijd van Perez. Sainz moest meer tijd toegeven maar kende tevens een lastige sessie. Sebastian Vettel was woest op de Spanjaard maar niemand weet precies wat er aan de hand was.

Pechvogel Stroll

Niet iedereen kende een goede derde training. Lance Stroll was één van de grote pechvogels, de Canadese Aston Martin-coureur schoot eerst rechtdoor in de eerste bocht en reed even later zijn voorvleugel kapot in de zwembadsectie. Ook bij het team van Mercedes maakt men zich vermoedelijk weer zorgen. De snelheid was niet altijd even aanwezig en Lewis Hamilton en George Russell noteerden de zevende en negende tijd. Hamilton, opvallend genoeg weer met zijn gele helm, kwam 0,899 seconden tekort en Russell zelfs een volle seconde.

Kwalificatie

De kwalificatie zal vermoedelijk zeer nerveus worden. Tijdens de laatste training regende het mogelijke onderzoeken naar impending. Onder andere Max Verstappen toonde zijn woede toen hij bij de zwembad-chicane rechtdoor moest omdat Guanyu Zhou doodleuk in de weg reed. De teams en coureurs zullen dus goed moeten timen in de kwalificatie om hinderlijke situaties te kunnen voorkomen. Bij Ferrari lijkt men zich dus geen zorgen te maken voor misschien wel de belangrijkste kwalificatie van het jaar.