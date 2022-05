Uitslag kwalificatie Spanje: Pole voor Leclerc na 'No Power' voor Verstappen

De kwalificatie voor de Spaanse Grand Prix zit erop. Op het circuit nabij Barcelona verdeelden de heren coureurs de startposities. De pole position werd een prooi voor Charles Leclerc. De tweede tijd werd gereden door Max Verstappen, hij start mogen dus ook op de eerste startrij. De derde tijd werd genoteerd door Carlos Sainz .

Q1

De Spaanse kwalificatie werd afgetrapt door Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou. De Chinese debutant ging zeer simpel door in een interessante eerste sessie. Al snel werd namelijk duidelijk dat Ferrari, Red Bull en Mercedes de dienst zouden uitmaken. Red Bull-coureur Sergio Perez had wel een lastig eerste kwalificatiedeel. De Mexicaan gaf in zijn eerste run zijn teammaat Verstappen een slipstream en in de tweede run hobbelde hij door de grindbak. Hij ging vrij simpel door maar dat gold niet voor lokale held Fernando Alonso. De Spaanse Alpine-veteraan werd gehinderd en viel af. Ook Sebastian Vettel, Lance Stroll, Alexander Albon en Nicholas Latifi vonden hun waterloo.

Q2

Het Spaanse publiek kreeg eventjes de tijd om bij te komen van het afvallen van Alonso. Na enkele minuten zonder actie kwam vrijwel iedereen direct de baan op om het tweede kwalificatiedeel af te trappen. De Mercedessen begonnen razendsnel maar tegen het einde van de sessie kwam er al snel een antwoord van Max Verstappen. Opvallend genoeg was ook Kevin Magnussen in zijn Haas weer bloedsnel. Zijn teammaat Mick Schumacher bereikte eveneens het derde kwalificatiedeel. Hij profiteerde van een fout van Lando Norris. De tijd van de Brit werd geschrapt nadat hij de track limits overtrad. Hij viel af samen met Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Pierre Gasly en Guanyu Zhou.

Q3

De beslissende sessie van de kwalificatie beloofde een zeer spannende te worden. Het verschil tussen de Red Bulls, Ferrari's en ook George Russell was niet heel erg groot. De Haas-coureurs trapten de sessie af en al snel kwam iedereen de baan op. Alle aandacht ging direct uit naar titelrivalen Max Verstappen en Charles Leclerc. Laatstgenoemde verpestte zijn eerste run. De Monegask spinde in de laatste bocht en hinderde daarna de snelle Russell. Alles kwam dan ook aan op de tweede run. Leclerc reed weer paarse sectoren en Verstappen kwam op de boordradio met een ernstige boodschap. De Nederlander meldde namelijk dat hij 'no power' had. Het was een bittere pil voor de regerend wereldkampioen, die morgen een nieuwe kans krijgt. Russell was nog zeer snel in de eerste sector maar hij kwam niet verder dan de vierde tijd.