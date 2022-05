Uitslag VT3 Spanje: Verstappen en Leclerc zien Russell meestrijden voor snelle tijden

De laatste training voorafgaand de kwalificatie in Spanje zit er alweer op. Op de omloop nabij de stad Barcelona werd de snelste tijd gereden door Charles Leclerc. Daarachter werd de tweede tijd van de sessie in Catalonië genoteerd door Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

De derde en laatste vrije training in Spanje werd afgetrapt door Lando Norris. De getalenteerde McLaren-coureur miste gisteren vrijwel de gehele tweede vrije training en moest de nodige verloren tijd gaan inhalen. Norris voegde direct de daad bij het woord en kreeg al snel gezelschap van zijn collega's. Onder andere zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, Lance Stroll en AlphaTaur-coureur Pierre Gasly kwamen de baan op.

Pechvogels

Gasly kwam echter al vrij snel weer naar binnen. De AlphaTauri rookte namelijk hevig en het was duidelijk dat er iets niet aan de haak was. De wagen van de Fransman had te maken met een flinke oververhitting, er waren problemen met het zogenaamde heat shield. Gasly was echter niet de enige met problemen, ook Mick Schumacher kwam al snel weer de pits in rijden. De Duitse Haas-coureur had een smeulende achterrem, eenmaal aangekomen in de pitstraat was deze echter veranderd in een aardige fik. De rem bleef door branden en Schumacher kan er nog hinder van gaan ondervinden richting de kwalificatie.

Bij het team van Mercedes kijkt men vermoedelijk wél uit naar de kwalificatie. Voor het eerst dit seizoen lijkt de regerend constructeurskampioen de zaakjes op orde te hebben. In de afsluitende training noteerden George Russell en Lewis Hamilton de derde en vierde tijd. Beide Britten waren echter nipt langzamer dan de snelste tijd van Leclerc. Het lijkt er dan ook op dat we vanmiddag een duel tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull Racing kunnen verwachten.

Hamilton

De Mercedessen hadden amper problemen. Hamilton kende echter één moeilijk moment, tijdens zijn eerste snelle run ging zijn DRS niet open. Het probleem werd snel verholpen en de trainingen geven de burger moed bij Mercedes. Max Verstappen kwam na 25 minuten de baan op en noteerde de tweede tijd. Hij meldde zich wel klagend over de boordradio maar de snelheid was overduidelijk gewoon weer aanwezig bij de Limburger.

Concurrentie

Verstappen weet dus wel dat hij vanmiddag veel concurrentie kan verwachten in de kwalificatie. Naast het verrassende Mercedes was Ferrari immers ook weer snel in de training. Leclerc is vooralsnog bezig met een haast foutloos weekend en noteerde weer de snelste tijd. Thuisrijder Carlos Sainz reed de vijfde tijd, vlak voor Red Bull-coureur Sergio Perez. Norris, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Esteban Ocon maakte de top tien compleet.