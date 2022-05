Verstappen wenst De Vries succes: "Voor hem is dit een mooie kans"

Vanmiddag komen er tijdens de eerste vrije training twee Nederlanders in actie. Regerend wereldkampioen Max Verstappen krijgt namelijk gezelschap van Nyck de Vries. De Nederlandse Formule E-coureur kruipt in de Williams van Alexander Albon voor de eerste training op het circuit van Barcelona.

De Vries is daarmee één van de drie trainingscoureurs die vandaag in actie komt. Mede rookie Jüri Vips rijdt de eerste vrije training namens Red Bull Racing en Robert Kubica neemt weer eens plaats in de Alfa Romeo. Verstappen kijkt op zijn beurt uit naar het trainingsdebuut van zijn landgenoot en goede vriend De Vries.

Voorafgaand de vrije trainingen spraken de coureurs eerst met de internationale media. Verstappen kon daar niet om vragen over De Vries heen. Tegenover de internationale pers sprak hij zich uit: "Voor hem is dit een mooie kans maar het is ook slechts een vrije training. Er valt niet veel te winnen. Je moet simpelweg gewoon je werk doen voor het team, ik weet zeker dat hij dat gaat doen. Hij moet er ook van gaan genieten en natuurlijk moet hij kijken wat voor mogelijkheden het hem brengt. Wie weet gebeurt er wat. Ik wens hem het beste met deze kans, misschien wel in de Formule 1."