Uitslag VT3 Miami: Perez snelste, Verstappen probleemloos naar derde plaats

De laatste voorbereiding op de kwalificatie zit erop. In de derde training in Miami kregen de coureurs nog eenmaal de kans om genoeg data te verzamelen voordat het echte werk begint. De snelste tijd werd gereden door Sergio Perez. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Charles Leclerc. De derde tijd was voor Max Verstappen.

Verstappen kende een vrijdag vol problemen en dat betekende dat hij vandaag snel de baan op moest om data te verzamelen. De Nederlander voegde de daad bij het woord en kwam gezamenlijk met teammaat Perez als eerste de baan op. Al snel volgden de andere coureurs, het verzamelen van data was zeer belangrijk voor iedereen.

Ocon

Als snel kon men alweer de pitstraat opzoeken. Esteban Ocon zorgde namelijk voor een rode vlag door zeer hard in de muur te vliegen. De Franse Alpine-coureur crashte in bocht 14, precies op de plek waar gisteren ook Carlos Sainz van de baan vloog. De rode vlag duurde wederom zeer lang en dat betekende dat er veel kostbare tijd wegtikten. Bij het signaal van de herstart spoedde men zich dan ook naar de uitgang van de pitstraat.

Haas

Vrijwel iedereen kwam de baan op en er werd overduidelijk veel data binnen geharkt door de teams. Mick Schumacher kreeg ook nog iets anders in zijn auto, een plasticzakje vloog in zijn airbox en de Duitser moest snel de pitbox opzoeken. Hij kon echter al snel zijn weg vervolgen en deed het zeker niet slecht. De Haas-coureur noteerde een zesde tijd en kan zich met goede moed gaan voorbereiden op de aankomende kwalificatie in Miami. Ook zijn teamgenoot Kevin Magnussen zat er goed bij en werd ,ondanks een spin, achtste in deze training.

Verstappen

Verstappen joeg op zijn beurt ook op een probleemloze sessie na de problemen van gisteren. De Nederlander reed aardig wat rondjes en kende dan ook een probleemloze training. Foutloos was zijn training echter niet, in de absolute slotfase verloor hij de wagen in de krappe chicane. Hij wist zijn Red Bull echter op miraculeuze wijze uit de muur te houden. Zijn snelle ronde was verleden tijd maar bij Red Bull kan men tevreden zijn, teammaat Perez was immers de snelste.

Regerend constructeurskampioen Mercedes kende een goede vrijdag in Miami en langzamerhand kwam de hoop terug. Na de derde training zal men zich echter achter de oren krabben. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de vijftiende tijd en George Russell werd slechts zeventiende. De zilverpijlen hadden overduidelijk wat problemen met hun banden, Russell bevestigde dat door over de radio te melden dat de banden 'nergens' waren.