Uitslag VT1 Miami: Leclerc snelste voor Russell en Verstappen in Vuurdoop Miami

De vuurdoop van het Miami International Autodrome zit erop. Op de gloednieuwe baan in Miami Gardens werd de snelste tijd in de eerste training genoteerd door Charles Leclerc. Achter hem werd de tweede tijd van de sessie gereden door George Russell. De top drie werd compleet gemaakt door Max Verstappen.

De eerste rondjes in Miami zijn verreden en de heren coureurs kunnen hun borst nat maken. Aan het begin van de training was het direct druk op het gloednieuwe circuit. Lance Stroll had de eer om als eerste een getimede rond te noteren rondom het Hard Rock Stadium. Al snel volgde de meeste van zijn collega's, alleen de Haas -bolides van Mick Schumacher en Kevin Magnussen bleven lang binnen staan.

Incidenten

De sessie werd gekenmerkt door enkele opvallende incidenten. Al vroeg in de trainng ging het bijna mis in de pitlane. Esteban Ocon werd naar buiten gestuurd maar men zag bij Alpine George Russell over het hoofd. De Brit zal zelf wel op te letten en voorkwam een incident. Op de baan kenden enkele coureurs ook wat momentjes. Guanyu Zhou schoot rechtdoor en Charles Leclerc en Yuki Tsunoda spinden. Max Verstappen raakte op zijn beurt zeer licht de muur.

Verstappen

Verstappen kende een lastige eerste training in Miami Gardens. De Nederlander kampte met wat problemen en werd dringend naar binnen geroepen door zijn team. Verstappen liet zich balend horen over de radio en vroeg zich af of alles weer te heet werd. De monteurs moesten sleutelen aan de achterzijde van de bolide en de problemen leken serieus, toch kwam hij gewoon weer de baan op.

Code rood

De problemen van Valtteri Bottas waren veel groter. De Finse Alfa Romeo-coureur maakte een foutje en spinde vol de baan af. Hij kwam tot stilstand in de bandenstapel en de achterzijde van zijn bolide was afgeschreven. Hij schreef historie door de eerste rode vlag in Miami te veroorzaken, echter zal hij niet geheel tevreden zijn met die statistiek. Na een lange onderbreking konden zijn collega's weer de baan op, Bottas zelf was net teruggebracht naar de paddock.

Vanuit de pitbox aanschouwde Bottas hoe zijn voormalige werkgever Mercedes aardig voor de dag kwam. Russell noteerde de tweede tijd op slechts 0,071 seconde van Leclerc. Lewis Hamilton, die het niet eens was met de sieradenregels, had een lastige sessie en werd achtste. Hij was slechts de derde coureur met een Mercedes-krachtbron want Alexander Albon noteerde op verrassende wijze de zevende tijd.

Maar bovenaan de tijdenlijst vond men gewoon weer de naam van Charles Leclerc terug. De Monegask en zijn teammaatje Sainz waren de gehele sessie weer op stoof. Sainz zorgde op zijn beurt ook voor stofwolken door een bizarre spin. Op miraculeuze wijze ontweek hij de muren maar hij had wel een lekke voorband. Al hobbelend bereikte hij de pits en hij eindigde de training op de zesde stek.