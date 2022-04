Uitslag Sprint Emilia Romagna: Verstappen verslaat Leclerc in nieuw topduel

Ook de sprint in Imola zit er weer op. Max Verstappen pakte de overwinning en start de race morgen vanaf de eerste plaats. Achter hem kwam Charles Leclerc als tweede over de streep, hij start morgen dus ook op de eerste startrij. Daarachter was de derde plaats een prooi voor Sergio Perez. Hij deelt morgen de tweede startrij met Carlos Sainz.

De sprintzaterdag leek in mineur te beginnen voor Fernando Alonso. De sluw Spaanse vos kwam lastig van zijn positie in de opwarmronde maar was wel weer op tijd klaar voor de start. Bij de start had polesitter Verstappen problemen met zijn 'gear sync' en hij verloor de koppositie dan ook aan rivaal Leclerc. De Monegask leek op weg naar een simpele sprintzege maar zoals wel vaker zat het venijn in de staart.

Zhou

Bij de start van de sprint werd het ook al venijnig. Alfa Romeo-coureur Guanyu Zhou had een moeilijke start en kwam Pierre Gasly tegen. De Fransman kon nergens heen en raakte de Chinese coureur. Zhou spinde en klapte hard in de muur, zijn monteurs hebben een grote klus voor de boeg. Gasly had om zijn beurt ook wat schade maar kon na een kort bezoek aan de pits zijn weg weer vervolgen.

Sainz & Perez

De safety car was inmiddels de baan opgekomen en de coureurs moesten zich weer enkele rondjes koest houden. In de vijfde ronde werd het veld weer vrij gegeven en was Leclerc bij de les. De Monegask ging vroeg op het gas en reed vrij makkelijk weg bij zijn rivaal Verstappen. Daarachter kwamen Sergio Perez en Carlos Sainz sterk naar voren. Beider heren kenden een slechte kwalificatie maar in de sprint maakten ze er het beste van. Perez vocht zich langs Kevin Magnussen en de McLarens en Sainz volgde snel zijn voorbeeld.

Super strijd

Ondertussen kwam Verstappen vooraan steeds dichterbij bij zijn Ferrari-rivaal Leclerc. Het gat kwam de gehele sprint niet boven de twee seconden en in de laatste paar rondjes reed Verstappen zelfs in DRS-bereik van Leclerc. De zachte banden van de Monegask kregen het moeilijk en Verstappen zocht zijn kans. Meermaals probeerde hij een inhaalactie in te zetten maar de eerste paar pogingen mislukten. Met nog een paar rondjes te gaan zag hij zijn kans schoon en greep hij de koppositie. De regerend wereldkampioen bracht de eerste startplaats daarna simpel naar huis.

Gevechten

Achter het mooie titanenduel waren er nog veel meer mooie gevechten op het ditmaal droge Imola. Sainz en Perez vochten zich knap naar voren en de goed gekwalificeerde McLarens en Magnussen vielen ondertussen terug. De als vierde gestarte Deen finishte de sprint als achtste. Het McLaren-duo kwam uiteindelijk als vijfde en zesde over de streep. De Mercedessen kwamen er ook nu niet aan te pas, George Russell werd elfde en Lewis Hamilton veertiende.