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F1Grand Prix van Emilia Romagna 2022

Grand Prix van Emilia Romagna 2022
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  • Brandpuntsafstand-
  • Diafragma-
  • Sluitertijd-
  • Datum24 apr 2022

Formula One World Championship Max Verstappen (NLD), Red Bull Racing 24.04.2022. Formula 1 World Championship, Rd 4, Emilia Romagna Grand Prix, Imola, Italy, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Charniaux / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Emilia Romagna Grand Prix - Race Day - Imola, Italy XPB Images Imola Italy Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Italy Emilia Romagna Emilia-Romagna Imola Dell'emilia Romagna Autodromo Gran Premio Sunday April 24 04 4 2022 Podium Portrait

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