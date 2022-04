Uitslag Grand Prix van Australië: Machtige zege Leclerc, drama voor Verstappen

De Australische Grand Prix is gewonnen door niemand minder dan Charles Leclerc. Hij wist in Melbourne Sergio Perez achter zich te houden, hij kwam als tweede over de streep. Achter dit duo kwam George Russell als derde over de streep in de Australische namiddag.

Max Verstappen kwam in Australië wederom thuis van een koude kermis. De regerend wereldkampioen begon goed aan zijn race en kon Leclerc in de beginfase redelijk bijhouden. Het gat groeide echter met de ronde waardoor een tweede plaats het hoogst haalbare werd voor de Red Bull-coureur. In de 39ste ronde sloeg het noodlot echter wéér toe. Verstappen stond plotsklaps stil en de Red Bull rookte. Verstappen viel daardoor voor de tweede keer in drie races uit.

Sainz

Bij de start van de race kon Verstappen zijn rivaal Leclerc niet voorbij steken. De Monegask behield de leiding redelijk simpel maar bij zijn team Ferrari was niet iedereen happy. Teammaat Carlos Sainz startte op de negende plek maar viel gelijk bij de start ver terug. De Spanjaard probeerde in de eerste rondjes gelijk posities terug te pakken, dit ging echter hopeloos mis. Hij ging wijd, hobbelde over het gras en spinde de grindbak in. Hij stond vast en viel uit. De safety car kwam voor het eerst naar buiten en Leclerc behield de kop bij de herstart.

Duel

Na de herstart ontstond er een interessant duel tussen de Mercedessen van Lewis Hamilton en George Russell en de McLarens van Lando Norris en Daniel Ricciardo. Het duel werd echter nooit wat men hoopte. In de vijftiende ronde was Verstappen de eerste van de koplopers die de pits opzocht, zes rondjes later volgde teammaat Perez. Koploper Leclerc dook naar binnen in de 23ste ronde en behield de kop.

Plotsklaps kwam daarna de safety car weer naar buiten. Sebastian Vettel was gecrasht en stond stil op de baan. Wederom was er schade voor de Duitser en de ploeg van Aston Martin. Teamgenoot Lance Stroll maakte het weer moeilijk door te slingeren op het rechte stuk. Hierdoor kreeg hij een vijf seconden straf in een werkelijk waardeloos weekend voor de Britse formatie.

Herstart

Bij de herstart was Verstappen zeer goed weg. Hij kwam langszij maar Leclerc behield de leiding op redelijk simpele wijze. Daarachter bevond Russell zich in een goede positie. De Brit was tijdens de safety car naar binnen gedoken en vond zichzelf ineens terug op het podium. Daarachter reed Fernando Alonso ook een goede race, de Spanjaard was echter niet gestopt waardoor hij uiteindelijk akelig ver terug viel.

Spanning

Met het uitvallen van Verstappen viel ook meteen de spanning weg. De zege van Leclerc leek in kannen en kruiken en de coureurs begonnen zich over de boordradio met andere dingen bezig te houden. Leclerc wilde voor de snelste ronde gaan, Perez vroeg zich af of zijn engineer nog wel wakker was en Hamilton gaf aan dat zijn team hem in een lastige positie had gebracht. Leclerc kwam als winnaar op de streep, hij pakte dit weekend tevens de pole en de snelste ronde.