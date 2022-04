Uitslag VT1 Australië: Sainz zet Leclerc en Red Bull op flinke achterstand

De eerst vrije training in Melbourne zit erop. In Australië werd de snelste tijd gereden door niemand minder dan Carlos Sainz. Daarachter werd de tweede tijd van de eerste sessie gereden door Charles Leclerc. Achter dit duo werd de derde tijd genoteerd door Sergio Perez. Vanochtend om 08:00 begint de tweede training.

Na twee jaar van corona mochten de heren coureurs in de Nederlandse nacht weer de baan op in Melbourne. Het was vroeg druk en het was duidelijk dat veel teams zich in eerste instantie focusten op het verzamelen van de nodige data. Sergio Perez kwam als eerste naar buiten en de aero rakes hingen aan zijn auto. De Mexicaan was echter niet de enige, veel coureurs werden de baan met deze taak opgestuurd.

Red Bull

Perez en zijn Nederlandse Red Bull-teamgenoot Max Verstappen waren druk in de training. Beide coureurs testten verschillende voorvleugels alvorens ze de aandacht verschoven naar het zetten van snelle rondjes. Perez was echter iets te enthousiast en denderde vol over de kerbstones in de laatste bocht. Hij verloor een onderdeeltje dat vervolgens midden op de ideale lijn belandde. Esteban Ocon kon het onderdeel ontwijken en de rode vlag werd kortstondig gezwaaid.

Na de rode vlag meldden meerdere coureurs zich op het circuit van Albert Park. Thuisrijder Daniel Ricciardo toonde zich, de Australiër en zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris leken de snelheid weer terug te hebben. De Britse formatie kende enkele teleurstellende weken maar in Melbourne leek alles in deze training weer als vanouds. Norris noteerde de vijfde tijd en Ricciardo werd achtste. Het is een flinke opsteker voor de ploeg die zo teleurstelde tijdens de eerste twee races van het nieuwe seizoen.

Moeite

Regerend constructeurskampioen Mercedes ging ondertussen door met tobben. George Russell reed de nodige rondjes maar hij werd voortdurend in de weg gereden door de Red Bulls. Hij kwam dan ook niet verder dan een twaalfde tijd in de training. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton werkte rustig zijn rondjes af en noteerde een zevende tijd. Ze waren niet de enige met een moeilijke middag, ook bij Haas waren er wat probleempjes. Kevin Magnussen voelde zich niet lekker en arriveerde vlak voor de training op het circuit. De Deen noteerde een achttiende tijd en ging ook nog eens wijd.

Snelle Sainz

Aan de kop van de tijdenlijst pronkte de naam van Carlos Sainz. De Spanjaard had nog wat moeite met zijn bolide maar reed in Melbourne een keurige eerste sessie. Hij vloog over de baan en was een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Leclerc. De teruggekeerde Sebastian Vettel had een onplezierige sessie, de Duitser veroorzaakte namelijk de tweede rode vlag. Hij moest zijn Aston Martin met motorproblemen naast de baan parkeren om daarna zelf de brandblusser te bedienen. Niet lang daarna was de training voorbij en reed Vettel zelf op een scootertje over de baan terug naar zijn team.