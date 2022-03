Haas moet diep in de buidel tasten: "Tussen half miljoen en miljoen"

Het Jeddah Corniche Circuit is één van de gevaarlijkste circuits op de Formule 1-kalender. Afgelopen weekend werd dat maar weer eens pijnlijk duidelijk toen enkele coureurs er keihard afschoten. De kwalificatie werd zaterdag twee keer stilgelegd door forse crashes van Nicholas Latifi en Mick Schumacher. Latifi kon zelfstandig uitstappen maar de crash van Schumacher was veel erger.

De Haas-coureur was tijdens het tweede kwalificatiedeel bezig met een snelle rondje toen het mis ging. Hij stuiterde over de kerbstone en vloog op topsnelheid de betonnen muur in. Hij stuiterde de baan over en kwam tot stilstand tegen een andere muur. De wagen was compleet verwoest en Schumacher verliet de baan in de ambulance. Hij kwam er uiteindelijk ongeschonden van af en was de volgende dag al weer aanwezig in de pitbox van zijn team.

Motor

De schade aan de VF-22 is niet mals. Vrijwel de gehele bolide is kapot en Haas zal het voelen in de portemonnee. Teambaas Günther Steiner legde het uit aan Motorsport.com: "Het lijkt erop dat het chassis niet gebroken is. De zij-infrastructuur wel maar dat kunnen we vervangen. We gaan het chassis verder onderzoeken maar het ziet er niet heel slecht uit. De motor lijkt ook nog oké. De accu ook maar de rest is stuk."

Kosten

De Italiaanse teambaas lijkt redelijk opgelucht maar weet aan de andere kant ook dat zijn team diep in de buidel zal moeten tasten. Dat is niet prettig voor het financieel niet supersterke team. "De kosten zijn vrij hoog. Bijna de gehele ophanging is stuk, behalve linksvoor. Misschien is daar nog iets. De rest is veranderd in koolstofpoeder. Het gehele bodywork is wel en de radiatoren ook. Ik denk dat het bedrag tussen de half miljoen en een miljoen ligt."