Uitslag VT3 Bahrein: Verstappen snelste, Mercedes gooit zandzakken overboord

De laatste training voorafgaand de kwalificatie zit er weer op. Max Verstappen reed de snelste tijd tijdens de derde vrije training in Bahrein. Hij was sneller dan Charles Leclerc, die de tweede tijd van de training noteerde. Achter dit duo werd er de derde tijd genoteerd door Sergio Perez. Max Verstappen noteerde dus weer een snelle tijd.

In tegenstelling tot de vorige twee trainingen was het nu rustig in de beginfase van de sessie. De teruggekeerde Kevin Magnussen had er echter best zin in en hij reed enkele installatierondjes. Ook Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton waren er vroeg bij. De vrijdag verliep hopeloos voor de zilverpijlen en het leek er daadwerkelijk op dat ze problemen hadden.

Mercedes

In de derde training gooiden Mercedes echter de zandzakken overboord. Hamilton en Russell gingen zeer snel over de baan en ze waren niet veel langzamer dan de Ferrari's en de Red Bulls. Russell noteerde de vierde tijd en was daarmee weer sneller dan zijn teammaat Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen noteerde de zesde tijd op 0,577 seconden van Verstappen.

Ferrari

Ferrari zat er ook weer goed bij tijdens de derde training in Bahrein. Charles Leclerc kwam slechts 0.096 seconden tekort maar kende wel een momentje. De Monegask maakte een foutje in de tweede sector en hij spinde de grindbak in. Leclerc kon zijn rode bolide echter uit de grindbak houden en hij vervolgde zijn weg. Carlos Sainz was op zijn beurt net ietsje sneller dan Hamilton, die dus eindelijk weer een aardige sessie kende.

Problemen

Problemen waren er wel voor Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. De Australische McLaren-coureur moest de tweede vrije training al vroegtijdig afbreken door een waterlek en aan het begin van de derde training was men hier nog steeds mee bezig. Uiteindelijk kwam hij wel de baan op maar hij kwam niet verder dan een teleurstellende vijftiende tijd. Tsunoda kon helemaal geen tijd noteren, de Japanner had een hydraulisch probleem.

Slagvolgorde

In aanloop naar de kwalificatie werd de slagvolgorde dus ietsje duidelijker. Het lijkt erop dat Mercedes niet zo slecht is als men doet blijken. De zilverpijlen waren samen met de Red Bulls en de Ferrari's een slag sneller dan de rest van het veld. Kevin Magnussen was de enige die een beetje in de buurt kon blijven, verrassing van de Haas-coureur. Ook de Alfa's van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou oogde snel. Lance Stroll maakt de top tien compleet.