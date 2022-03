Testdag 1 Bahrein: Gasly sneller dan Ferrari's, problemen voor McLaren en Alpine

Pierre Gasly heeft de eerste testdag in Bahrein als snelste coureur afgesloten. De AlphaTauri-coureur reed bijna een halve seconde sneller dan de Ferrari van Carlos Sainz. Lange tijd was Gasly niet voorin het veld te vinden maar in de laatste uren van de sessie zette hij zijn snelle tijden neer. De vraag is hoeveel hoofdpijn Gasly heeft, want door het porpoising effect stuiterde hij zichtbaar veel over de rechte stukken.

Updates

De testdag begon vanochtend met het zoeken naar updates op de diverse wagens. Mercedes sprong daarbij in het oog met de extreem dunne sidepods en de update aan de achterkant. Ook Williams had aanpassingen aan de achterkant maar Red Bull brengt morgen pas het nieuwe pakket op de auto van Max Verstappen.

Problemen

Bij McLaren kende men geen goede dag. Het Britse team moest het programma vanochtend al iets aanpassen doordat Daniel Ricciardo ziek is en Norris in de wagen moest stappen. Alsof dat nog niet genoeg was heeft het team de hele dag problemen gekend met de MCL36. Het lukte Norris slechts om 50 ronden te rijden, waarvan hij de meeste ronden in de laatste 2 uur reed van de sessie. De problemen zouden zich voornamelijk bezig houden met het remmen.

Uiteraard had Haas ook problemen om de wagen op tijd klaar te krijgen maar dat was bekend. Pietro Fittipaldi kon alsnog onder toeziend ook van Kevin Magnussen en Mick Schumacher 47 ronden rijden in de middag. Wie slechts 24 ronden kon rijden in de middagsessie was Fernando Alonso. Wat er precies aan de hand was is nog niet bekend maar de Spanjaard stond meer in de pitbox dan hij op de baan te zien was.

De testdag werd voortijdig afgebroken omdat Sergio Perez 7 minuten voor het einde zijn RB18 achterwaarts de grindbak in liet rollen en niet weg kon komen. Op koude banden wilde hij nog een poging wagen voor een snellere tijd maar de auto brak uit en dat betekende voor iedereen het einde van de testdag.