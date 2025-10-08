Pierre Gasly is helemaal klaar met zijn team Alpine. De Franse coureur weet maar geen snelheid te vinden met het team. Alpine staat laatste in het constructeurskampioenschap en weet maar geen prestatie te vinden.

Momenteel staat Gasly zestiende in het wereldkampioenschap met twintig punten. De Fransman heeft sinds de zomerstop geen punten meer gehaald en is daardoor van de veertiende naar de zestiende plek afgezakt.

'Singapore was een saaie race'

"Start uit de pitstraat, 50 ronden vast achter een andere auto – gewoon een saaie race. Het was wel oké – maar we waren te traag om het fysiek zwaar te maken. Op dit moment is het gewoon niet leuk om zo te rijden. We zijn simpelweg niet competitief genoeg om echt te kunnen vechten. Dat is frustrerend", zo liet de Fransman horen na afloop van de Grand Prix van Singapore aan de aanwezige media.

"Eerlijk gezegd waren de afgelopen paar weekenden gewoon niet goed genoeg. Het voelt alsof we er niet in slagen om het op orde te krijgen", zegt Gasly over de moeizame periode die Alpine momenteel doormaakt. "Je probeert het toch. Je probeert de auto voor je onder druk te zetten, hem een fout te laten maken. Meer kun je niet doen."

Er is een sprankje hoop bij Alpine

"Nu moeten we samen met het team zitten, dingen bespreken en er samen aan werken. Austin zou ons beter moeten liggen", zo zegt Gasly, hopend op verbetering. De coureur heeft sinds België geen punten meer behaald en heeft een slechte reeks. Sinds de zomerstop is de Fransman als 17e, 16e, 18e en 19e geëindigd. Dat is inderdaad niet goed genoeg.

Teamgenoot Franco Colapinto heeft sinds zijn komst bij het team van Alpine nog geen punten behaald. De Argentijn kreeg destijds maar één doel en dat was snel zijn. Dit is mede door de slechte auto nog niet gelukt.