Pierre Gasly is hard voor Alpine: "Het is gewoon niet leuk om zo te rijden"

Pierre Gasly is hard voor Alpine: "Het is gewoon niet leuk om zo te rijden"
  • Gepubliceerd op 08 okt 2025 09:26
  • comments 4
  • Door: Jesse Jansen

Pierre Gasly is helemaal klaar met zijn team Alpine. De Franse coureur weet maar geen snelheid te vinden met het team. Alpine staat laatste in het constructeurskampioenschap en weet maar geen prestatie te vinden.

Momenteel staat Gasly zestiende in het wereldkampioenschap met twintig punten. De Fransman heeft sinds de zomerstop geen punten meer gehaald en is daardoor van de veertiende naar de zestiende plek afgezakt. 

'Singapore was een saaie race'

"Start uit de pitstraat, 50 ronden vast achter een andere auto – gewoon een saaie race. Het was wel oké – maar we waren te traag om het fysiek zwaar te maken. Op dit moment is het gewoon niet leuk om zo te rijden. We zijn simpelweg niet competitief genoeg om echt te kunnen vechten. Dat is frustrerend", zo liet de Fransman horen na afloop van de Grand Prix van Singapore aan de aanwezige media. 

"Eerlijk gezegd waren de afgelopen paar weekenden gewoon niet goed genoeg. Het voelt alsof we er niet in slagen om het op orde te krijgen", zegt Gasly over de moeizame periode die Alpine momenteel doormaakt. "Je probeert het toch. Je probeert de auto voor je onder druk te zetten, hem een fout te laten maken. Meer kun je niet doen."

Er is een sprankje hoop bij Alpine

"Nu moeten we samen met het team zitten, dingen bespreken en er samen aan werken. Austin zou ons beter moeten liggen", zo zegt Gasly, hopend op verbetering. De coureur heeft sinds België geen punten meer behaald en heeft een slechte reeks. Sinds de zomerstop is de Fransman als 17e, 16e, 18e en 19e geëindigd. Dat is inderdaad niet goed genoeg. 

Teamgenoot Franco Colapinto heeft sinds zijn komst bij het team van Alpine nog geen punten behaald. De Argentijn kreeg destijds maar één doel en dat was snel zijn. Dit is mede door de slechte auto nog niet gelukt.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.498

Volgens de zeer wijze fans van Max, en dat zijn er nogal wat schijnt, had Max al kampioen geweest in die Alpine....immers, hij rijd zeker drie tot vier sec. harder dan de wagen kan...

  • 1
  • 8 okt 2025 - 09:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.492

    Volgens de zeer wijze fans van Max, en dat zijn er nogal wat schijnt, had Max al kampioen geweest in die Alpine....immers, hij rijd zeker drie tot vier sec. harder dan de wagen kan...

    • + 1
    • 8 okt 2025 - 09:47
  • Damon Hill

    Posts: 19.374

    Ik hoor het de mensen (niet alleen hier maar ook in mijn privé omgeving) nog zeggen: Flavio Briatore voegt echt ontzettend veel toe aan het team en nu gaat het alleen maar beter en beter.
    Nou, nou, wat gaat het fantastisch zeg. Het gaat juist slechter dan ooit met de laatste plaats in het constructeurskampioenschap.

    De "magie" van Briatore die hij in de jaren '90 en '00 had is nu echt wel uitgewerkt. Het is niet alsof hij in zijn eentje kan toveren en de wagens sneller kan maken. De Mercedes achterin zal een redelijke stap vooruit zijn, maar daarna lijkt het me vooral dat het team rijp is voor de verkoop.

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 09:54
    • Starscreamer

      Posts: 1.348

      Ik denk dat ze veel te danken hebben aan de Renault motor. Ik durf te wedden dat volgend jaar de Alpine als de brandweer gaat. Ik geloof nog wel in Flavio.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 10:36
    • Rimmer

      Posts: 12.842

      De Renaultmotor is idd waardeloos. Slechter dan slecht en in 12 jaar!! hybridemotoren en extra tokens zijn ze er gewoon nooit in geslaagd om zelfs maar op gelijk niveau met de slechtste concurrent te komen. Het is diep en diep triest. Ze komen nog steeds veel te veel pk te kort en inmiddels zijn ze ook al langere tijd gestopt met de ontwikkeling van deze auto.
      Met de Mercedesmotoren zullen ze volgend jaar 100% een stap naar het middenveld zetten en als ze een stabiele auto weten te bouwen kan Pierre heel af en toe voor leuke verrassingen gaan. Maar meer ook niet. Die oude fabriek in Viry met dat matige ontwerpteam gaan geen wonderen verrichten, ook niet nu al vroeg de aandacht verlegt hebben.
      Dat daar een bejaarde man nog steeds door gekleurde brillenglazen naar buiten zit te turen gaat geen enkele tiende rondetijd opleveren.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 10:52

