Testupdate Barcelona dag 3: Mercedes troeft Verstappen en Perez af

Vanmiddag kregen de Formule 1-teams een bijzondere testsessie voor hun kiezen. Op het circuit van Barcelona testte men namelijk de regenbanden uit en daarvoor had men water nodig. Het regende immers niet in Spanje dus nam met maatregelen. Tijdens de lunchbreak stuurde men meerdere vrachtwagens met water de baan op voor een vers laagje vocht.

De teams lieten het zich geen tweede keer zeggen en men stuurde al vroeg enkele coureurs de baan op. Daniel Ricciardo toonde zich een ware asfaltvreter en hij reed veel rondjes op het Spaanse, vochtige asfalt. De Australiër zorgde ervoor dat het dagtotaal van zijn ploeg tot ver over de honderd ging. Ook bij Red Bull, Ferrari en Mercedes was dit het geval. Lewis Hamilton reed in zijn Mercedes bizar veel rondjes, hij kwam tot ruim over de tachtig ronden.

Problemen

Bij enkele andere teams was de feeststemming juist ver te zoeken. Door problemen in de ochtend konden ze bij zowel Haas, Alpine en Aston Martin geen rondes rijden in de middag. Het was een hard gelag voor de drie teams. Het komt vooral hard aan bij Haas, de Amerikanen worden al de gehele week geteisterd door problemen en men moet dus overduidelijk terug naar de tekentafel. Ook AlphaTauri en Aston Martin ondervonden nog stevige hinder van de problemen van de ochtend.

Hamilton

Hamilton ondervond juist nergens hinder van. Naast een ongelofelijk aantal rondjes reed hij ook nog eens snelle tijden. Tegen het einde van de sessie reed hij een tijd die sneller van dan die van Max Verstappen in de ochtendsessie. Even daarna verbeterde hij zelfs die tijd. In de ochtendsessie was zijn teamgenoot George Russell ook al productief én snel, Mercedes lijkt dus ook onder de nieuwe reglementen een aardige auto te hebben. Ook bij Red Bull kunnen ze tevreden zijn, Perez kwam in de middag ook goed voor de dag.

Haast onzichtbaar werd er bij Williams ook een goede middag afgewerkt. Alexander Albon en Nicholas Latifi wisselde elkaar af tijdens de sessies maar reden duidelijk een verschillend aantal rondjes. Latifi reed slechts 13 rondes terwijl Albon ook tot meer dan 80 rondjes wist te komen. Het was dus een goede dag voor de Britse formatie die dit jaar een stap omhoog wil maken.