Albon rijdt aankomend seizoen met Red Bull-helm

Aankomend seizoen keert Alexander Albon terug op het startgrid van de Formule 1. De Thaise Brit heeft getekend bij het team van Williams en daar zal hij zijn loopbaan nieuw leven in blazen. Zijn overstap naar de Britse formatie betekent dus een afscheid van de Red Bull-familie waarvan hij de afgelopen jaren lid van was.

Toch is Red Bull niet helemaal verdwenen uit Albons leven. De Oostenrijkers blijven de Thai steunen en dat is ook te zien op zijn helmontwerp voor het aankomende seizoen. Op de helm van Albon schitteren de Red Bull-logo's namelijk in volle glorie. Ook de kleuren van de vlag van Thailand komen veelvuldig terug in de verder blauwe helm.