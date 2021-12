De 21 van 2021: 'Mr. Saturday' breekt langzaam door op zondag

In 2021 stonden er tijdens het seizoen 21 verschillende coureurs aan de start van de races. George Russell vloog soms over de baan en wist zestien punten te scoren. Hierdoor eindigde hij zijn laatste Williams-jaar als vijftiende in de eindrangschikking. Hij bezorgde Williams enkele zonnestralen in een donker jaar.

Russell maakte de afgelopen jaren regelmatig indruk maar deed dat wel in de staart van het veld. De Williams was nooit echt een vlotte bak maar in 2021 kwam daar langzamerhand verandering in. In de handen van Russell veranderde de wagen soms in een raket in de kwalificatie. De bijnaam van de jonge Brit is niet voor niets 'Mr Saturday'.

Podium

Op de zaterdagen steeg Russell soms boven zichzelf uit en meer dan eens was hij sneller dan gedacht. In het kletsnatte en gevaarlijke België bewees hij dat nog meer eens. Hij zorgde voor een explosie van vreugde bij zijn team door Q3 te bereiken. Het feest werd alleen maar groter toen hij tot ieders verbazing de snelste tijd noteerde. Op het allerlaatste moment verbeterde Max Verstappen zijn tijd waardoor Russell als tweede mocht starten. De race werd nooit echt een race ,eerder een soort drijfnat koffiemiddagje, en dat betekende dat er halve punten werden uitgedeeld. Het boeide Russell geen zier want hij mocht naar het podium.

Tranen

Het was overduidelijk dat Russell niet alleen blij was voor zichzelf maar ook voor zijn team. Toen hij in Hongarije zijn eerste punten scoorde voor Williams was hij tot tranen geroerd. Ook in Rusland was hij als een kind zo blij toen hij zich als derde wist te kwalificeren. In Sotsji liet hij nog maar eens zien waarom hij als een megatalent wordt gezien.

Pluim

Het leek er soms op dat hij een tweede familie had gevonden bij Williams. Toch gaat hij afscheid nemen van zijn vrienden, hij maakt namelijk promotie en zal volgend jaar voor het topteam van Mercedes gaan rijden. Het is een verdiende promotie maar het wordt dan wel tijd dat de foutjes voorgoed achter zich laat. Soms maakte hij immers een slordige indruk maar dat neemt niet weg dat hij een aantal werkelijk prachtige resultaten wist te noteren. Hij presteerde waar niemand dat had verwacht en dat is een pluim waard.