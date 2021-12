Aankomend Mercedes-coureur Russell woest: "Onacceptabel!"

Max Verstappen hield het lang spannend maar in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi verzekerde hij zich van de wereldtitel. Bij concurrent Mercedes spuwde men vuur. Race Director Michael Masi besloot op het laatste moment dat de 'lapped cars' de safety car toch moesten inhalen.

Hierdoor kwam Verstappen vlak achter Hamilton te zitten en wist de Nederlander zijn grote rivaal te verschalken. De woede bij Toto Wolff en consorten was reusachtig. De Oostenrijker tierde over de radio maar Masi wimpelde zijn relaas af met de simpele mededeling dat dit gewoon autoracen was.

Max is an absolutely fantastic driver who has had an incredible season and I have nothing but huge respect for him, but what just happened is absolutely unacceptable. I cannot believe what we’ve just seen. — George Russell (@GeorgeRussell63) December 12, 2021

George Russell is vanaf aankomend seizoen Mercedes -coureur. In de race viel de Williams-coureur uit en hij kon de slotfase dus op de televisie bekijken. Hij was furieus. Op Twitter foetert hij in overduidelijk woorden: "Dit is onacceptabel!', roept de Brit.

Nuance

Hij brengt echter snel een nuance aan: "Max is een fantastische coureur, hij heeft een fantastisch seizoen achter de rug en ik heb heel veel respect voor hem. Maar wat er net is gebeurd is absoluut onacceptabel! Ik kan niet geloven wat ik zojuist heb gezien!”