Uitslag kwalificatie Saoedi-Arabië: Hamilton pakt pole en deelt tik uit aan Verstappen die crasht

Lewis Hamilton heeft de eerste pole position gepakt op het Jeddah Corniche Circuit. Hij verwees Bottas naar de tweede startplaats. Achter deze twee snelheidsduivels eindigde Max Verstappen als derde. Hij moet morgen de tweede startrij delen met Leclerc die de vierde tijd noteerde in een kwalificatie.

Q1

Het was al snel druk op de baan in het eerste kwalificatiedeel. Vrijwel iedereen ging direct de baan op en het was dringen geblazen. Het regende al snel toptijden en de toppers wisselden elkaar af bovenaan de tijdenlijst. Ook tegen het einde van de sessie was het file rijden. Verstappen moest zijn snelle ronde afbreken omdat de laatste bocht gevuld was met andere coureurs. Valtteri Bottas kende ook grote problemen en meldde paniekerig dat hij motorproblemen had. Hij viel stil in de pitlane. Latifi, Vettel, Stroll, Schumacher en Mazepin vielen af.

Q2

Ook in het tweede bedrijf was het al heel vroeg, heel druk. Valtteri Bottas had zijn motor weer aan de praat gekregen en ging al snel weer vlotjes de baan op. Max Verstappen was direct snel en deelde een speldenprikje uit aan de concurrentie. Hamilton klaagde op zijn beurt over weinig grip. De problemen waren het grootst bij Carlos Sainz. De Spanjaard kwam twee keer heel goed weg en viel af in Q2. Bottas kreeg het ook benauwd en reed bijna Kimi Räikkönen van de baan. De Fins Alfa Romeo-coureur viel af net als Ricciardo, Alonso, Russell en Sainz.

Q3

In het bloedstollende laatste kwalificatiedeel stuurde Charles Leclerc als eerste zijn Ferrari de baan op. Al snel volgde de concurrentie en begon iedereen aan zijn snelle ronde. Lewis Hamilton kwam goed weg nadat hij een klein foutje maakte. Zijn tegenpool Max Verstappen was dan weer foutloos en reed een waanzinnig snel rondje. Hamilton bezweek echter niet onder de druk een reed een vlammend rondje.

Verstappen

Verstappen wist wat hem te doen stond en ging naar buiten om nog één keer alles te geven. Al in de eerste bochtencombinatie kuste hij de muur. Het deerde hem echter niets, hij bleef paarse sectortijden noteren en leek op weg naar een machtige pole position. Maar in de allerlaatste bocht van het Jeddah Corniche Circuit sloeg het noodlot toe. Verstappen ging iets te wijd raakte de muur en brak zijn achterwielophanging. Hij verspeelde pole en moest genoegen nemen met P3.