Uitslag VT2 Saoedi-Arabië: Verstappen geeft tijd toe op Mercedessen en Gasly, megacrash Leclerc

Lewis Hamilton heeft de snelste tijd gereden onder het Saoedische kunstlicht. Hij hield Valtteri Bottas achter zich op het gloednieuwe circuit in Jeddah. Achter dit duo reed Pierre Gasly de derde tijd in zijn . De vierde tijd werd dit keer gereden door Max Verstappen.

Ook in de tweede vrije training hadden de heren coureurs geen tijd te verliezen. Onder aanvoering van de Ferrari's ging vrijwel iedereen vroeg naar buiten onder het kunstlicht van Jeddah. Ook titelrivalen Verstappen en Hamilton behoorden dit keer tot de vroege vogels.

Geklaag

Nikita Mazepin was de eerste coureur die zich met geklaag op de boordradio meldde. De Russische Haas-coureur had een verkeerde helm opgezet en zag geen hand voor ogen. Zijn collega's hadden wel goed zicht en bekeken de baan met enige regelmaat vanuit de uitloopzones. Vooral bocht 1 was lastig. Onder andere Bottas, Fernando Alonso en Sergio Perez gingen hier wijd.

Max Verstappen had ondertussen zijn eigen problemen. De Nederlander meldde zich op de boordradio en vertelde zijn engineer dat hij problemen had met grip en zijn voorbanden. Een knorrige Verstappen vervolgde zijn weg maar reed slechts de vierde tijd.

Mazepin spint

Lang leek het erop dat de Saoedische baan geen gele vlaggen zou kennen. Mazepin dacht daar anders over en spinde zijn Haas in de eerst bochtencombinatie. Hamilton kon hem nog net op tijd ontwijken en alles leek weer rustig.

Mega klapper

In het slot van de training ging het toch nog akelig mis op het verraderlijke Jeddah Corniche Circuit. Charles Leclerc verloor de macht over het stuur van zijn Ferrari en vloog kiezelhard de bandenstapel in. De Monegask stapte ongedeerd uit maar leidde wel het vroegtijdige einde van de training in.