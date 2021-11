Eerste vrouwelijke Saoedische coureur ambassadeur voor Grand Prix

Aankomend weekend staat voor het eerst in de geschiedenis van de Formule 1 de Grand Prix van Saoedi-Arabië op de planning. Het land pakt groots uit en wil laten zien dat alles in het land heus wel in orde is. Ze hebben dan ook een zeer bijzondere ambassadeur aangesteld.

Vandaag is namelijk bekend geworden dat de eerste vrouwelijke coureur van het land zich ambassadeur van de Grand Prix mag noemen. Reema Juffali krijgt deze eer en zal zich veelvuldig laten gelden omtrent de race aan de kust van Jeddah.

Ze zal één van de eersten zijn die een rondje mag draaien op het gloednieuwe circuit. Daarnaast krijgt ze ook nog de kans om met een Williams uit 1979 te rijden, het team werd toen der tijd gesponsord door de Saoedische luchtvaartmaatschappij.

Inspiratiebron

De Saoedische spreekt zich uit een statement. Ze is heel erg trots: "Ik kijk er heel erg naar uit om deel te nemen aan de activiteiten tijdens het weekend. Ik hoop dat mijn verhaal en reis als inspiratiebron kan dienen voor iedereen die nadenkt over het volgen van hun dromen."