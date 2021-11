Capito waarschuwt Hamilton: "George is sterk genoeg om Lewis onder druk te zetten"

George Russell is bezig met zijn laatste weken als Williams-coureur. De talentvolle Brit heeft voldoende indruk gemaakt en mag volgend jaar zijn kunsten laten zien bij het topteam van Mercedes waar hij de teamgenoot van Lewis Hamilton gaat worden.

Al ver voor het aankomende seizoen zijn de verwachtingen zeer hoog. Russell mocht vorig jaar immers een wedstrijdje invallen bij Mercedes en liet daar een zeer sterke indruk achter. Bij Williams balen ze van zijn aankomende afscheid maar tegelijkertijd zijn ze trots.

Druk

Williams-teambaas Jost Capito verwacht veel van zijn pupil. Bij Sport1 laat Capito weten te verwachten dat Hamilton zware tegenstand gaat krijgen van Russell: "Ja, dat kan hij. Ik heb met veel racers gewerkt maar George is echt buitengewoon. Hij kan ook nog eens een team achter zich krijgen. Op zijn 23ste is hij al heel ver. Iets waar hij heel goed in is, is het om gaan met druk. Hoe groter de druk, hoe beter hij is."

Hamilton

Capito waarschuwt Lewis Hamilton dan ook. In zeer duidelijk taal de Duitser van zich horen: "George is mentaal, op het gebied van rijden en technisch sterk genoeg om Lewis onder druk te zetten. Dat is ook wat hij wil, daarom doet hij mee."