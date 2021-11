Video: Albon vlogt achter de schermen bij Red Bull

Alex Albon is bezig aan zijn laatste dagen als Red Bull Racing-reserve. De Thai is vanaf volgend seizoen Williams-coureur maar moet in de tussentijd de tijd doden in de pitbox van Red Bull. Daar houden ze de Thai wel bezig met allerlei klusjes.

In Qatar had iemand het plan om Albon een camera te geven. De coureur nam zijn rol als vlogger zeer serieus en deed zijn uiterste best om de fans een kijkje achter de schermen van Red Bull Racing te geven.