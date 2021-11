F1 GP Brazilië: Hamilton zegeviert en verslaat Verstappen: WK-gat verkleind

Live de Grand Prix van Brazilië 2021 op het Autódromo José Carlos Pace. GPToday houdt - als vanzelfsprekend - dit liveverslag bij. Ververs deze pagina om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen vanaf het circuit.

Spanning in het kampioenschap

Kan Max Verstappen vanaf P2 de Mercedes van Valtteri Bottas aanvallen? Hoe ver kan Lewis Hamilton zijn opmars naar voren voortzetten vanaf P10? Weet Sergio Perez voorbij te komen aan Carlos Sainz?

Lewis Hamilton is er ondertussen alles aan gelegen om de achterstand op Verstappen in het WK voor coureurs niet nog verder te vergroten. Momenteel is het gat nog 21 WK-punten verschil met nog - inclusief deze race - vier ritten te gaan in een zinderend F1 2021.

Kunnen de Ferrari's weer knokken met de Bull's op Interlagos?

Terwijl Carlos Sainz op Interlagos het gevecht met Max Verstappen en Perez aan kon op zaterdag, leek Charles Leclerc daar nog wat achter te blijven, maar de trend is duidelijk: De roden uit Maranello rukken steeds verder op naar voren. De Ferrari's gaan de laatste races als de brandweer en maken duidelijke stappen voorwaarts. McLaren zal moeten aanvallen richting de Ferrari's, willen zij nog in de strijd blijven om de derde plek in het constructeurskampioenschap.

Kortom: Een belangrijke krachtmeting op het asfalt van Interlagos nabij het Braziliaanse Sao Paulo. Het gaat om ronde 19 van de 22 raceweekenden in het spetterende 2021.

Startgrid

Start van de Braziliaanse F1 Grand Prix

Max Verstappen pakt Bottas buitenlangs op een identieke manier zoals Bottas het zaterdag nog andersom flikte. Lando Norris wordt nog voor het aanremmen op het gras gedrongen, de McLaren zwabbert met lek rubber van de baan. Hij worstelt terug naar de pits. Hij blijkt door Sainz geraakt te worden en van de baan gedwongen te worden. De Ferrari heeft een bijzonder slechte start en Norris dacht om hem heen te krullen; dat eindigt in tranen en opnieuw beginnen.

Volop actie in eerste ronden

Sergio Perez maakt gehakt van Valtteri Bottas tijdens de eerste ronde, hij sluit aan bij Verstappen. Lewis Hamilton passeert jan en alleman en sluit aan op de vierde positie. Tsunoda en Stroll rijden schade en verzorgen wat troep in de eerste bocht. De Japanner raakt de Canadees, volgens Yuki was het niet zijn schuld: "Hij keek helemaal niet uit". Hoe dan ook: Tsunoda moet terug naar de pits voor en nieuwe voorvleugel. Bottas laat Hamilton voorbij.

Safetycar

De voorvleugel van Tsunoda ligt met een hoop troep in de eerste knik. Er moet worden schoon gemaakt en gebezemd en dus komt de safetycar de baan op. Russell schiet direct de pits in. Tsunoda moet nog meer op de blaren zitten, want de wedstrijdleiding geeft de jonge Japanner een flinke spreekwoordelijke draai om de oren. Tsunoda ontvangt een forse tijdstraf van tien seconden. Daarmee wijzen de stewards Tsunoda duidelijk aan als schuldige bij de aanvaring.

Top tien na zeven ronden racen:

Verstappen, Perez, Hamilton, Bottas, Leclerc, Sainz, Vettel, Gasly, Ocon en Ricciardo.

Herstart

Verstappen wacht lang, gaat pas laat op het gas. Zijn teamgenoot moet Bottas af zien te houden, erachter is er een blokkerend wiel en rook: alles gaat goed. Leclerc loert bij Bottas, maar de Ferrari komt er niet aan voorbij.

Schumacher rijdt vleugel kapot

Mick Schumacher poogt om Kimi Räikkönen te passeren, maar dat gaat niet goed. De Haas glijdt tegen de Alfa Romeo waarbij de voorvleugel onder de auto van de zoon van een voormalige opponent van Kimi verdwijnt. De Duitser moet terug naar de pits zien te komen voor een nieuwe neus.

Perez en Hamilton knokken voor P2

Perez voelt de bui al hangen: hij ziet het gevaar van de Mercedes in zijn spiegels. Hamilton loert en jaagt op. Perez vraagt zijn team of Verstappen hem geen DRS kan geven door wat in te houden. Perez krijgt geen antwoord. Hamilton komt voorbij aan Perez, maar de Mexicaan laat zich dat niet welgevallen. Hij stuurt een bocht erna voorbij de Mercedes die hem zojuist had ingehaald. Een aantal ronden heeft de Mercedes de beste snelheid op het snelle gedeel, waarbij Perez terug wordt verwezen naar P3.

Hamilton en Verstappen straks wiel aan wiel?

Mocht Hamilton in deze snelheid doorrijden, dan is het gaatje naar Verstappen snel gedicht. De regerend wereldkampioen noteert paarse tijden, terwijl het gat met Verstappen 3,5 seconden is in de 22ste ronde van de in 71. Een directe confrontatie tussen de Wereldkampioenschapskandiddaten hangt in de lucht; het kan nog een lange spannende strijd worden op Interlagos.

Pitstops aan de kop

Lewis Hamilton komt naar binnen oor zijn stop. Max Verstappen wisselt in de 28ste ronde naar de harde banden. Lewis Hamilton heeft weer zicht op de Nederlander. Perez leidt de wedstrijd, maar komt een ronde later ook naar binnen. Bottas leidt de race, voor het moment.

Lando Norris en Carlos Sainz vechten om de negende positie. Lance Stroll verliest onderdelen en er ligt weer troep op de baan. Het zorgt voor een virtuele safetycar. Bottas is slim; duikt op het juiste moment de pitstraat in en komt voor Perez weer in de baan. Verstappen geeft aan dat hij zich geen tweede keer een undercut kan veroorloven.

Rangorde in ronde 32

Verstappen leidt met Hamilton in zijn kielzog. Bottas is slim voor Perez gekomen met daarachter Alonso, Leclerc, Sainz, Gasly, Ricciardo, Norris, Tsunoda, Ocon, Russell, Vettel, Stroll, Giovinazzi, Latifi, Räikkönen Mazepin en Schumacher.

Alonso wordt ingehaald door Carlos Sainz. Tsunoda wordt ingehaald door Ocon, terwijl de pitstop van Alonso niet vlekkeloos verloopt. Hij komt weer als dertiende de baan op.

Verstappen schiet de pitstraat in

Max Verstappen neemt het heft in eigen hand en laat zich niet undercutten. In de 41ste ronde wisselt hij naar nieuwe harde rubbers. Twee ronden later brengt Valtteri Bottas een bezoek aan zijn team. Bottas valt terug achter Leclerc, de nog naar binnen moet. Lance Stroll passeert George Russell in e eerste bocht. Perez komt in de 43ste ronden naar binnen voor de pits, Hamilton rijdt door. Ook Perez kiest voor de harde band.

"Spaar je banden, Max"

Verstappen wil van zijn team weten hoe het beste met de situatie om te gaan. Hem wordt verteld dat het van belang is om de banden te sparen. Hamilton rijdt een set harde banden onder zijn Mercedes, maar hij is teleurgesteld. Hij had graag medium banden gekregen, maar hij is voorzien van de harde compound. Er wordt gezegd dat de slijtage op e mediums te groot zou zijn. Bottas protesteert ook: "Volgens mij had dit een makkelijke 1,2 kunnen zijn". Hamilton vraagt of de undercut geen kracht heeft, maar zijn team denkt dat de vruchten daarvan wellicht later geplukt kunnen worden als er over tien ronden nog veel verkeer zal zijn.

Hamilton valt aan

In de 48ste ronde is het aan! De elektriciteit hing al een tijdje in de lucht, maar Hamilton valt nu aan op het tweede rechte stuk. De Merceders lijkt voorbij te komen aan de Nederlander , maar dat laat Verstappen zich niet welgevallen. De Limburger trapt erg laat op de rem. De twee komen samen even naast de baan. Verstappen behoudt de leiding, maar de wedstrijdleiding kondigt aan dat zij het momentje gaan onderzoeken. Hamilton snapt dat wel; "Terecht, het was gekkenwerk". Verstappen beweert dat hij er niets aan kon doen.

'This is all abouw letting them race"

Red Bull Racing start de lobby die lijkt te hebben geholpen. Het team vertelt wedstrijdleider Michael Masi dat het onzin is om dit moment te gaan bestraffen of onderzoeken; "Dit gaat over hen lekker laten racen", aldus Red Bull Racing. De wedstrijdleiding lijkt daarvoor gevoelig en kondigt aan verder niets te doen met het moment. Daniel Ricciardo valt inmiddels uit met een probleem in zijn krachtbron.

Hamilton blijft loeren, jagen en aandringen

Lewis Hamilton blijft vlak achter Verstappen aan jagen. De twee komen elkaar dit jaar zo vaak tegen dat zij allebei meer aan elkaar gewaagd zijn dan menig coureursduo bij eenzelfde team. Bij Mercedes begint de lobby andersom: men wil uitleg van Masi waarom het moment niet werd bestraft.

Hamilton rijdt naar de winst op Interlagos en verkleint zijn achterstand in WK. Sergio Perez pakt met een late pitstop het punt voor de snelste raceronde.