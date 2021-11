Haas reageert op nieuw Mazepin-gerucht: "Niemand is uit de club gezet"

Nikita Mazepin kwam deze week weer op controversiële wijze in het nieuws. Op social media doken namelijk beelden op waarop het leek dat de Haas-coureur uit een club werd gezet. Zijn team heeft nu gereageerd op de uitgelekte beelden en geeft een hele andere draai aan het verhaal.

Mazepin maakt dit seizoen niet echt een ijzersterke indruk in zijn debuutjaar. De Rus komt regelmatig in het nieuws maar dan vooral om zijn fratsen buiten de baan. Met enige regelmaat is hij kwaad op zijn team of komen er verhalen over domme acties uit het verleden omhoog.

Niet uit de club gezet

Haas geeft tegenover TASS uitleg over de video van Mazepin in de club. Hij werd er volgens het team niet uitgetrapt: "Integendeel. Hij had een tafel gereserveerd om een engineer te eren die in Mexico zijn laatste race had. Hij had het hele team uitgenodigd alleen toen zij aankwamen mochten ze niet naar binnen."

even the club managed to kick him out, F1 still can't pic.twitter.com/Dpljgv1P4S — liese🎄 (@LIESEF1) November 9, 2021

Feesten

Volgens de Haas-woordvoerder heeft Mazepin toen het zaakje opgelost: "Nikita ging persoonlijk praten met de beveiliging en daarna mocht iedereen naar binnen. Dus niemand werd eruit gezet, het was juist andersom. Nikita kwam op voor het team zodat iedereen kon feesten."