Samenvatting VT2 Grand Prix van Turkije Hamilton zet dominantie voort, Verstappen kent lastige middag

Lewis Hamilton rijdt de snelste tijd tijdens de tweede vrije training in de Grand Prix van Turkije. Max Verstappen heeft last met de balans in zijn auto. Hij komt niet verder dan de vijfde snelste tijd, achter zijn teamgenoot. Verstappen komt 0,635 seconde tekort op zijn titelrivaal. De Britse Hamilton is sneller dan Leclerc, Bottas Perez, Verstappen, Norris, Alonso, Ocon, Gasly en Giovinazzi.

Live-verslag

Live-verslag van de tweede vrije training voor de Grand Prix van Turkije op Intercity Istanbul Park. Ververs deze pagina met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het circuit. De Turkse Grand Prix is de zestiende race van dit zinderende seizoen 2021: een seizoen waarin Lewis Hamilton en Max Verstappen elkaar maar nipt ontlopen. De twee verschillen slechts twee WK-punten in het voordeel van Lewis Hamilton.

So what does everyone think of the White Bull? We reckon it will look good on the hard tyres. But it co-ordinates well with the soft and the medium too. Neat. @redbullracing ___Escaped_link_616056b7e9d90___ pic.twitter.com/ShTFxakzZI — Pirelli Motorsport (@pirellisport) ___Escaped_link_616056b7e9d92___

Giovinazzi, Schumacher, Mazepin en Räikkönen komen als eersten naar buiten. De andere coureurs volgen vrijwel gelijk aangezien het weer nu nog erg aangenaam is. De buitentemperatuur kruipt richting de twintig graden Celsius, terwijl het asfalt bij het begin van de training 30,7 graden Celsius is. Daar waar de wind tijdens de ochtendsessie nog redelijk was, staat er aan het begin van deze training slechts een briesje van 4 kilometer per uur. Voor zaterdag en zondag worden regenbuien verwacht en dus komen alle auto's vrijwel direct de baan op.

"Wat een rotzooi!"

Dat leidt ook gelijk tot wat problemen aan het einde van het circuit, waar coureurs bijna stil staan om hun beurt af te wachten voordat zij een snelle ronde aanvangen. Alonso wil een bijna stilstaande Aston Martin inhalen, maar wordt tegelijkertijd ingehaald door onder anderen Lewis Hamilton. Het gaat allemaal goed, maar Alonso heeft er zo zijn gedachten bij. "Wat een rotzooi", meldt hij zijn Alpine-team.

Spin Latifi

Nicholas Latifi raakt de controle kwijt tijdens het insturen van de negende bocht waar hij voelt dat de Williams onder hem weg glijdt. De Canadees kan zijn weg vervolgen. Max Verstappen klaagt bij zijn team dat hij wat "snaps" voelt halverwege de bochten. Hij noteert de voorlopig vijfde snelste tijd. Lewis Hamilton klaagt dat hij zijn banden niet aan het werk krijgt. Carlos Sainz stuurt zijn bolide te wijd door de eerste bocht, waarna zijn tijd hem wordt ontnomen. Tijdens de eerste training waren er dertien coureurs die op dat punt te wijd gingen waarna hun tijd werd afgenomen wegens het niet respecteren van de baanlimieten.

Voorlopige top tien

Na een kwartier trainen is Charles Leclerc de snelste, voor Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Lando Norris, Sergio Perez, Max Verstappen, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo en Kimi Raikkonen. Lewis Hamilton wordt tijdens zijn snelle ronde in de weg gezeten door Sergio Perez. De Brit doet zijn hand omhoog in een verwijtend gebaar, waarna hij zijn ronde afbreekt en de pitstraat opzoekt. Lando Norris verremt zich bij de negende bocht en gaat te wijd in de tiende bocht, waarna zijn tijd hem wordt ontnomen.

Zachte banden

Na 25 minuten in de sessie rijden alle coureurs op de zachte band. Max Verstappen gaat iets te wijd in de eerste bocht. Lewis Hamilton noteert de snelste tijd met een 1:23.804. Max Verstappen komt dan niet verder dan de vijfde tijd en legt met nog een half uur te gaan 0,932 seconde toe op zijn titelrivaal. Max Verstappen vertelt zijn team dat hij de achterkant van de auto verliest in het midden van de bochten.

Daniel returns to the garage. Lando follows him in soon after.



Good progress by the team so far, there’s another 30 minutes of practice left today. 👊___Escaped_link_616056b7e9d94___ 🇹🇷 pic.twitter.com/3u7IzRgU4X — McLaren (@McLarenF1) ___Escaped_link_616056b7e9d97___

Met nog een half uur te gaan in de training is de rangorde als volgt: Hamilton snelste, voor Leclerc, Bottas, Perez, Verstappen, Norris, Giovinazzi, Tsunoda, Sainz, Gasly, Alonso, Stroll, Ocon, Ricciardo, Räikkönen, Vettel, Latifi, Russell, Mazepin en Schumacher.

Natte voeten voor Kimi Raïkkönen

Kimi Raikkonen heeft natte voeten, hij klaagt over een lekkend drinksysteem. Hij komt terug naar de pitstraat en zijn monteurs gaan op zoek naar de oorzaak van de lekkage. Yuki Tsunoda gaat te wijd in bocht negen. Ook de auto van Fernando Alonso breekt kort uit, maar Alonso weet dat op tijd te corrigeren.

"Mijn armen zijn te kort"

De stuuruitslag van de AlphaTauri kan wellicht beter, aangezien Pierre Gasly klaagt dat zijn armen te kort zijn om het stuur te bedienen. Hij komt naar de pitstraat gereden. Kimi Raikkonen klaagt ook als hij een tijdje stil staat in de pitbox. "Het meest simpele onderdeel van de auto, hoe is het mogelijk dat wij dat niet kunnen fixen", zo klaagt hij terwijl een monteur zijn best doet het lek te achterhalen.

The main focus now is on long runs as the teams collect as much information as possible. Last year’s data isn’t as relevant – and it might rain tomorrow as well. Lots to think about on this epic circuit with gut-wrenching G forces! #TurkishGP pic.twitter.com/km7xiJ7j2N — Pirelli Motorsport (@pirellisport) October 8, 2021

Gasly spint

De windsnelheid is opgelopen tot 22,6 kilometer per uur. Of dat de reden is voor de spin van Pierre Gasly is onbekend, maar de AlphaTauri spint in het rond. Lewis Hamilton sluit zich aan in de rij van coureurs die te wijd gaan in de eerste bocht. Met nog tien minuten te gaan is Hamilton het snelste voor Leclerc, Bottas, Perez, Verstappen, Norris, Alonso, Ocon, Gasly en Giovinazzi.

Mazepin en Latifi spinnen van de baan

Nikita Mazepin spint in de achtste bocht. Nicholas Latifi spint voor de tweede keer in de bocht waar hij in het begin van de training ook in de mist ging, zonder dat daar mis hing. Esteban Ocon staat stil op de eerste startplek voor een proefstart, maar hij krijgt zijn Alpine niet in de versnelling en maakt zwaaiende gebaren voor zijn collega's achter hem. De auto komt nooit in de eerste versnelling en het team laat weten dat hij zijn bolide dan maar moet uitschakelen. Uitslag van de sessie ziet u hier beneden.