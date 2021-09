Samenvatting kwalificatie GP van Rusland: Norris pakt pole position voor Sainz en Russell

Lando Norris heeft zichzelf verzekerd van zijn eerste pole position uit zijn carrière. De McLaren-coureur zal de Grand Prix van Rusland vanaf de eerste startrij starten doordat hij op een opdrogend circuit de snelste tijd wist te rijden. Alsof dat nog niet genoeg was reden Sainz en Russell de tweede en derde tijd, mede omdat Mercedes-coureurs Hamilton en Bottas geen temperatuur kregen in hun slicks.

Q1

Het was direct dringen bij de uitgang van de pitstraat in Q1. Veel coureurs reden direct de kletsnatte baan in Sotsji op. De meeste deden dat op de inters, behalve Fernando Alonso. De ervaren Spanjaard koos voor de full wets en deed dat als enige. Max Verstappen verliet als een van de laatste de pitbox, de Nederlander weet dat hij achteraan gaat starten en deed niet al te veel moeite: hij reed een installatie rondje en stapte toen weer uit. Terwijl Verstappen lekker droog binnen stond gingen zijn collega’s buiten gewoon verder. Giovinazzi deed iets te veel zijn best en spinde in de tweede sector. Niet lang daarna miste Valtteri Bottas de eerste bocht en ook Sergio Perez stond even naast de baan. Lewis Hamilton was de snelste in Q1, we namen afscheid van Räikkönen, Schumacher, Giovinazzi, Mazepin en de tijdloze Max Verstappen.

Q2

Pierre Gasly trapte Q2 af, de Franse AlphaTauri-coureur verliet als eerste de pits. Hij had het echter niet naar zijn zin en klaagde al snel op de boordradio over een gebrek aan grip. Hij hield de auto echter wel op de baan maar haalde Q3 niet. Wie dat wel deed was George Russell, de jonge Williams-piloot liet weer eens zien waarom hij naar Mercedes verkast en reed een prima tweede kwalificatiedeel. Zijn voorganger Valtteri Bottas deed het uitstekend maar miste wel weer de tweede bocht. Het was eigenlijk het enige incident van Q2. Lewis Hamilton was weer de snelste en Fernando Alonso was verrassend derde. Leclerc en Latifi deden een Verstappentje, ze reden allebei geen tijd en dat is niet zo vreemd aangezien ze ook van motor wisselen en achteraan zullen starten. We namen in Q2 afscheid van Vettel, Gasly, Tsunoda, Latifi en Leclerc.

Q3

De Mercedessen trapten het spannende laatste deel van de kwalificatie af. Ze stonden dan ook snel aan de top van de tijdenlijst. Maar toen kwam de droge lijn steeds meer door. George Russell wisselde als eerste naar de softs waarna iedereen volgde. Lewis Hamilton maakte een kostbare fout bij het inrijden van de pits en reed zijn neus eraf. Hij kon zijn weg vervolgen maar met moeite. De andere coureurs gingen echter als de brandweer. Lando Norris vloog werkelijk over de baan en pakte zijn allereerste pole. Dat deed hij voor Carlos Sainz, de Ferrari man mag met zijn voormalig teammaatje op de eerste startrij starten. George Russell liet weer zien waarom hij een superster in de maak is en pakte de derde plek. Lewis Hamilton werd slechts vierde voor Ricciardo, Alonso, Bottas, Stroll, Perez en Ocon.