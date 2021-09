Samenvatting F1 Dutch Grand Prix: Max Verstappen wint Dutch GP op Zandvoort en pakt WK-leiding terug van Lewis Hamilton

Max Verstappen heeft de F1 Heineken Dutch Grand Prix op Zandvoort gewonnen. De Nederlander was sneller dan Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. De Red Bull-bolide was echter onverslaanbaar. De Nederlander grijpt de leiding van het wereldkampioenschap Formule 1 over van Lewis Hamilton. Verstappen heeft nu een voorsprong van drie WK-punten ten opzichte van Lewis Hamilton.

Verstappen won voor het oog van 70.000 racefans die volledig uit hun dak gingen. De overwinning werd gevierd voor het oog van de volledige koninklijke familie. GPtoday deed live-verslag van de race, de samenvatting van de race leest u hier terug.

Voor de race

Max Verstappen gaat vandaag in zijn Red Bull op jacht naar de zege in de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Als de Nederlander weet te winnen dan neemt hij de leiding in het wereldkampioenschap Formule 1 weer over van Lewis Hamilton. De race begint om 15.00 uur.

Als Verstappen wint neemt niet alleen de leiding in het kampioenschap van de Formule 1 over van zijn grote rivaal Lewis Hamilton van Mercedes, maar wordt hij ook opvolger van Niki Lauda die de laatste Grand Prix van Zandvoort 36 jaar geleden op zijn naam schreef. Het kan dus een bijzondere dag worden voor Max Verstappen en Red Bull Racing.

Langs de baan zitten dit hele weekend al zo'n 70.000 racefans per dag. Vandaag valt op dat er al vroeg veel F1-fans aanwezig zijn op het circuit door de duinen.

De snelste ronde tijdens de kwalificatie werd dus gereden door Max Verstappen. Hij reed zijn Red Bull RB16B in 1:08.885 rond het 4,2 kilometer lange circuit dat glooit door de Noord-Hollandse duinen. De startopstelling voor de race vindt u hier.

Ideaal weer

Het hele weekend zijn de weersomstandigheden al ideaal te noemen om te racen. Tijdens de Formule 3 wedstrijd van deze ochtend scheen de zon nog volop, inmiddels is de buitentemperatuur opgelopen tot 21 graden Celsius.

Latifi en Perez starten uit de pitstraat

Sergio Perez en Nicholas Latifi starten vanuit de pitstraat. Gisteren kwam Sergio Perez niet door naar Q2, waardoor hij vanaf de zestiende startplek zou starten. Perez heeft een nieuwe motor in zijn auto gekregen na de slechte kwalificatie van zaterdag. Het team besloot om Perez van zijn vierde krachtbron te voorzien en daarmee de gridstraf te incasseren voor het gebruik van een vierde krachtbron gedurende het seizoen. Nicholas Latifi crashte tijdens het tweede deel van de kwalificatie en daarna was een versnellingsbak wissel nodig, ook werd de voorvleugel op de auto van de Canadees vervangen. Ook Latifi start dus vanuit de pits.

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben in de pitstraat nog gesproken met Max Verstappen en Christian Horner van Red Bull Racing. De broer van de mede-eigenaar van het circuit is te zien op foto's op het Twitter-account van het Koninklijk Huis.

Jos Verstappen heeft kippenvel

Jos Verstappen heeft "kippenvel" vertelt hij vanaf de startgrid in gesprek met Jack Plooij van ZiggoSport. Verstappen is onder de indruk van alle feestelijkheden vanaf de tribunes. Het is ondertussen voor Max Verstappen zaak om zijn hoofd koel te houden, weet vader Jos. "Er kan vanalles gebeuren, hij heeft de beste uitgangspositie, hopelijk heeft hij een goede start en dat hij de race kan uitrijden", vertelt Jos Verstappen.

Wilhelmus

Kippenvel zullen velen hebben gehad bij het horen van het Wilhelmus. Davina Michelle bracht samen met het orkest van defensie het volkslied ten gehore. Bij Mercedes bedient de leukste thuis het Twitter-account van de regerend wereldkampioenen.

Start

Max Verstappen komt als eerste door de Tarzanbocht, Max Verstappen trekt een gat richting de beide Mercedessen. Antonio Giovinazzi heeft een lastige start. Hij zakt in de eerste ronde terug van de zevende plaats naar de tiende positie. Max Verstappen trekt in de eerste ronde een gat van 1,8 seconde ten opzichte van Lewis Hamilton. De eerste klap in een daalder waard.

Ricciardo rookt

De McLaren van Daniel Ricciardo rookt, meldt George Russell vanuit de Williams. De beide Haas-bolides knokken hevig bij het opkomen van het rechte stuk, Mick Schumacher moet toegeven als Nikita Mazepin de Duitser bijna de pitstraat lijkt in te snijden. Een ronde later komt Mick Schumacher vroeg naar de pits voor een eerste pitstop. Sergio Perez vangt de race op de harde band aan en is vanuit de pitstraat gestart. Hij remt zich een vlakke kant op zijn rechtervoorwiel als hij achter Nikita Mazepin rijdt en een poging waagt om de Rus in te halen. Het probleem van Ricciardo lijkt zichzelf opgelost te hebben, de Australiër is er niet langzamer door en kan gewoon zijn ronden rijden.

Top tien

Na 9 ronden rijden is de pikorde als volgt: Verstappen leidt voor Hamilton, Bottas, Gasly, Leclerc, Sainz, Alonso, Ocon, Ricciardo en Giovinazzi. Sergio Perez moet vanaf de negentiende plaats de pitstraat in voor een extra pitstop, vanwege de vlakke kant op de wielen. Hij wisselt naar de medium-band. Sebastian Vettel wisselt in de elfde ronde naar de harde band.

Pitstops Hamilton en Verstappen

Na twintig ronden rijden is het gat tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton 3,9 seconden. Lewis Hamilton gaf aan dat hij 'op de limiet' zit met zijn banden. Red Bull Racing geeft Max Verstappen aan dat Mercedes mogelijk kiest voor een twee-stop-strategie voor Hamilton. Hamilton duikt in de twintigste ronde naar binnen voor de medium band. Hij valt terug tot de derde plaats met vier seconden voorsprong op Pierre Gasly. Max Verstappen duikt een ronde later ook naar binnen. Max Verstappen maakt met 2,7 seconden een snellere stop die ruim een seconde sneller is dan de pitstop van Lewis Hamilton. Valtteri Bottas rijdt voorlopig nog rond en pakt de leiding vanwege de stop van Verstappen. Het gat tussen Verstappen en Hamilton slinkt naar 2,1 seconde. Lewis Hamilton rijdt de snelste raceronde tot nu toe. "Je bent goed bezig, dit is allemaal onderdeel van het plan", krijgt Hamilton te horen via de boordradio.

Perez vecht zich naar voren

Sergio Perez vecht zich vanuit het achterveld terug naar voren. Hij maakt gehakt van Mazepin, Latifi, Kubica en Tsunoda. Perez rijdt na 25 ronden rijden op de veertiende stek.

Met 29 ronden gereden is de pikorde als volgt: Bottas leidt, voor Verstappen, Hamilton, Leclerc, Sainz, Gasly, Alonso, Ocon, Ricciardo, Norris, Perez, Tsunoda, Kubica, Giovinazzi, Russell, Stroll, Vettel, Mazepin en Schumacher.

Houdt Bottas Max Verstappen op?

Valtteri Bottas kan Max Verstappen ophouden, maar Max Verstappen laat er geen gras over groeien. Op het rechte stuk weet de Red Bull Racing-coureur Valtteri Bottas in te halen. De Finse teamgenoot van Lewis Hamilton ligt de Brit geen strobreed in de weg en gaat aan de kant als Lewis Hamilton in zijn spiegels verschijnt. Het gat tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is 1,5 seconde in de 32ste ronde. George Russell krijgt een tijdstraf van vijf seconden omdat hij te hard reed in de pitstraat.

Pikorde na 36 seconden racen

Na 36 ronden racen is de top tien als volgt: Verstappen leidt voor Hamilton, Bottas, Gasly, Leclerc, Sainz, Norris, Perez, Alonso, Ocon, Ricciardo, Russell, Stroll, Kubica, Vettel, Tsunoda, Latifi, Giovinazzi, Mazepin en Schumacher. Sebastian Vettel spint op zijn harde banden in de Hugenholtz-bocht. Valtteri Bottas moet hem ontwijken en verliest alleen wat tijd, maar ook Sebastian Vettel kan zijn Aston Martin weer in de juiste richting krijgen en zijn weg vervolgen.

Lewis Hamilton probeert de undercut

In de veertigste ronde duikt Lewis Hamilton op het laatste moment de pitstraat in. Hij wisselt naar een setje medium, terwijl Max Verstappen alleen nog harde banden over. Max Verstappen maakt een stop in 2,1. Het gat is 2,9 seconden bij het uitkomen van de pitstraat. Er zijn nog dertig ronden te gaan. Lewis Hamilton's banden zouden dus iets meer grip moeten bieden. Verstappen informeert bij het uitkomen van de pitstraat hoe de harde banden zullen presteren. Het antwoord is dat de harde band een "redelijke band" is gebleken onder de Ferrari's. Lewis Hamilton zegt tegen zijn team: "Ik zie geen voordeel, misschien hebben we te vroeg gebluft." Het is aan Max Verstappen om het gat groter dan twee seconden te houden, zodat Lewis Hamilton geen voordeel gaat hebben en zijn DRS mag open klappen.

Mazepin eerste uitvaller

Nikita Mazepin parkeert zijn Haas bij zijn team, hij valt om nog onduidelijke reden uit. Mazepin is de eerste uitvaller deze race, waarbij nu dus nog negentien bolides in de rondte rijden. In de vijftigste ronde zet Yuki Tsunoda zijn AlphaTauri voor zijn pitcrew. "No power", klinkt het via de boordradio. De Japanner van AlphaTauri valt uit, maar hij reed toch al ver buiten de punten vandaag. Blijkbaar zag het team zorgwekkende dingen in de telemetrie, waardoor de Japanner naar de pits werd geroepen en nu uitvalt.

Spanning in het middenveld

Daniel Ricciardo krijgt de opdracht om Sergio Perez op te houden. De Mexicaan pakt echter de tiende plaats van de Australiër en kan gaan jagen op Lando Norris die zeven seconden voor hem rijdt. Beide Alpines rijden ondertussen stevig in de punten. Alonso ligt met nog 12 ronden te gaan op de zevende plaats, Ocon rijdt daarachter op de achtste positie. De Ferrari's liggen op koers om de derde plaats in het wereldkampioenschap te verstevigen. Leclerc en Sainz liggen met nog 12 ronden te gaan op de vijfde en zesde stek. Ondertussen rijdt Norris op de negende positie als enige McLaren in de punten, terwijl Sergio Perez het gat achter Norris heeft verkleind tot twee seconden.

De spanning is om te snijden op Zandvoort. Het gat tussen Lewis Hamiolton en Max Verstappen lijkt iets groter te worden. In de 64ste ronde is het gat 3,783 seconden. Lewis Hamilton lijkt problemen te krijgen met zijn banden, meldt Red Bull Racing in de oren van Max Verstappen. Sergio Perez valt aan achter Lando Norris voor de negende positie. Ondertussen kruipt Fernando Alonso in de staart van de Ferrari van Carlos Sainz. De Spanjaarden knokken voor de zesde positie. Perez verwijst Lando Norris naar de tiende plaats. In de Tarzan-bocht gaat Perez buitenom, de twee heren raken elkaar, de wielen haken in elkaar maar beiden kunnen wonderwel hun weg vervolgen.

Bottas gaat voor snelste ronde, Lewis Hamilton wint dat van de Fin

Valtteri Bottas komt met nog vijf ronden te gaan naar de pitstraat voor zacht rubber. Hij zal proberen het punt te pakken voor de snelste raceronde. Bottas' pitstop is niet om de snelste raceronde te pakken, meldt het team aan Bottas. Als Bottas vraagt waarom zij dan gestopt zijn, is het antwoord dat het uit voorzorg zou zijn vanwege 'vibraties'. De waarheid is dat Lewis Hamilton nu eventueel nog naar binnen gehaald kan worden voor verse rubbers, zodat hij nog voor de snelste raceronde kan gaan. Bottas denkt blijkbaar 'amahoela', hij noteert de voorlopig snelste raceronde. De Britse Hamilton geeft de overwinning op en komt ook naar binnen voor de zachte band, om evenrtueel voor de snelste raceronde te rijden. "Ik heb dat extra punt nodig, jongens", roept Hamilton via de boordradio. Hamilton komt naar binnen voor de snelle zachte band en wellicht pakt hij het laatste punt. De overwinning gaat echter naar Max Verstappen, de Nederlander mag 25 punten bijschrijven en pakt de leiding in het WK terug. Lewis Hamilton noteert de snelste raceronde en pakt daarmee het laatste punt. Max Verstappen laat Zandvoort ontploffen.

"Geweldige strategie, geweldige om 72 ronden te stampen", laat Max Verstappen weten. De oranjefans barsten los in feestvreugde. Lewis Hamilton zegt via de boordradio dat hij alles heeft gegeven, maar Max Verstappen was gewoon sneller vandaag.

Na de race krijgt Max Verstappen het publiek op de stoeltjes, het feest barst los, en dat merkt ook Fernando Alonso, zoals blijkt uit bovenstaande tweet.