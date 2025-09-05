user icon
Hamilton eert mentor Niki Lauda: "Ik had een geweldige relatie"

Hamilton eert mentor Niki Lauda: "Ik had een geweldige relatie"
  • Gepubliceerd op 05 sep 2025 16:19
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Niki Lauda was jarenlang een belangrijk figuur in het leven van Lewis Hamilton. De oud-wereldkampioen was als een mentor voor Lewis Hamilton. Lauda wordt geëerd door Ferrari en Lewis Hamilton kan dat erg waarderen. 

De zevenvoudig wereldkampioen is erg blij met de herinnering aan zijn oude mentor. Hij haalt een anekdote aan. In gesprek met de internationale media denkt Hamilton terug aan de momenten met Niki Lauda. 

Respect

"Ik heb ontzettend veel liefde voor Niki, maar Niki heeft me destijds niet echt overtuigd", vertelt Hamilton tegenover internationale media. "Dat was Ross Brawn. We zaten in iemands keuken en hij vertelde me waar het team heen zou gaan. Niki was daar zeker bij betrokken, maar het was vooral die ene ontmoeting die me echt over de streep trok. En nogmaals, ik had een geweldige relatie met Niki."

"Als kind keek ik logischerwijs naar Michael Schumacher. Ik was een oprechte fan van het team en ik keek altijd naar de reacties van de fans. Bovendien zag je altijd de passie, ongeacht op welke positie ze finishten. Er bestaat geen ander team zoals dit, en ik wilde dat voelen. Nu ben ik natuurlijk bij het team actief en leer ik meer over de geschiedenis."

'Ik mocht Niki eren'

Lewis Hamilton laat weten wat hij het belangrijkste vindt: "Het belangrijkste is dat ik Niki bij Mercedes heb mogen eren, en dat ik kampioenschappen met hem heb gewonnen. En het is heel bijzonder dat ik bij Ferrari ook de kans krijg om hem te eren. Zijn nalatenschap blijft voortleven."

"Ik weet wat hij nu tegen me zou zeggen, het zit altijd in mijn achterhoofd. Als ik niet goed presteerde, zou hij dit doen. En hij zei altijd: 'geef ze de hel', maar hij gebruikte altijd het woord klootzakken. Ik kan me herinneren dat ik aan het begin niet begreep en zei: 'bedoel je: geef ze hel?' En dan zei hij: 'nee, geef ze klootzakken!'"

Reacties (2)

  • Paulie

    Posts: 4.379

    zo gingen die dingen...

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 16:21
  • Larry Perkins

    Posts: 59.594

    Niki zei "geef ze klootzakken" en vervolgens heeft Lewis Gluiperige George aan Mercedes gegeven...

    • + 0
    • 5 sep 2025 - 17:27

