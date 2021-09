Samenvatting kwalificatie GP van Nederland: Ontketende Max Verstappen pakt voor oranje legioen pole position voor DutchGP op Zandvoort

Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Nederland. De Limburger is sneller dan Hamilton en Bottas. Gasly wordt vierde voor Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Ocon, Alonso en Ricciardo.

Max Verstappen pakt zo zijn tiende pole position van zijn carriere.

De Limburger is tijdens Q2 sneller dan Leclerc, Gasly, Hamilton en Bottas. Beide Williams zorgen voor een rode vlag door beiden van de baan te schuiven. George Russell heeft daarbij weinig schade, hij kan zijn weg vervolgen. Als de groene vlag nog maar net is gezwaaid gaat Nicholas Latifi hard van de baan, waarmee het tweede deel van de kwalificatie wederom wordt stil gelegd met een rode vlag.

Samenvatting kwalificatie

Kan Max Verstappen tijdens de kwalificatie wederom de snelste tijd noteren op Zandvoort? De Limburger reed de snelste tijd tijdens de derde vrije training, met een 1:09.623. De Limburger noteerde die tijd op de zachte band, terwijl hij in de laatste honderd meter profiteerde van de slipstream van Sergio Perez voor hem.

Track and Air

Het zijn ideale weersomstandigheden op Zandvoort, de zon schijnt volop boven het duinencircuit. Aan de vlaggen valt te zien dat er een briesje staat, volgens de meteorologische websites staat er een windsnelheid van 23 kilometer per uur. De buitentemperatuur is 18 graden Celsius, terwijl de baantemperatuur langzaam oploopt tot 35 graden Celsius.

Start van de kwalificatie

De kwalificatie gaat van start met het eerste kwalificatiedeel. In dit deel is het zaak dat de coureurs elkaar de ruimte laten op het relatief korte en smalle circuit van Zandvoort. Yuki Tsunoda gaat als eerste de baan op. Ook Max Verstappen komt vroeg de baan op, tot groot plezier van het publiek. Hij opent met een 1:10.036. Daarmee is hij 0,078 sneller dan Lewis Hamilton die op een compound harder rond komt.

Als alle coureurs een eerste tijd op de klokken hebben gereden, dan blijkt dat Latifi, Tsunoda, Sainz, Mazepin en Schumacher zich moeten verbeteren als zij door willen naar Q2. Carlos Sainz zal sneller kunnen, maar heeft een aantal ronden nodig om zijn snelheid weer te vinden na zijn crash van vanochtend in de Hugenholtz-bocht. Als ook Sainz een snelle tijd neer noteert, zet hij de Ferrari op de voorlopig achtste tijd.

Afvallers Q1

Mazepin houdt de boel op en zorgt voor veel verkeer. Sebastian Vettel moet ontwijken, hij kan zijn snelle tijd niet afmaken. Ook Sergio Perez lijkt last te hebben van verkeer. Afvallers zijn Perez, Vettel, Kubica, Schumacher en Mazepin. Perez mist op 0,071 van een seconde het tweede deel van de kwalificatie. Het incident tussen Vettel en Mazepin wordt later onderzocht. Perez moet het doen met de zestiende plaats.

Q2

Max Verstappen weet dat de vrije baan veel waard is en komt wederom als één van de eersten naar buiten om een 'banker-lap' neer te zetten. Hij is de eerste die de baan op komt tijdens Q2. Verstappen noteert een 1:09.071 en is voorlopig de snelste. Als iedereen een snelste tijd heeft genoteerd, ziet de top tien - voor wat het waard is - er als volgt uit:

Verstappen voor Leclerc, Gasly, Hamilton, Bottas, Ricciardo, Sainz, Ocon, Alonso, Giovinazzi. Afvallers zouden zijn Russell, Stroll, Norris, Latifi en Tsunoda.

Er zijn nog ruim vijf minuten te gaan in het tweede deel van de kwalificatie. Het gat tussen Verstappen en Leclerc is 0,366 seconde.

Rode vlag voor Russell

George Russell vliegt in de voorlaatste bocht van de baan. "Ik deed teveel mijn best, sorry jongens", klinkt het over de boordradio van Williams. Hij weet zijn bolide uit het grind te rijden en rijdt langzaam richting de pitstraat. De klok wordt stil gezet met nog 3:54 minuut te gaan in deze Q2. De baan wordt ondertussen schoon geveegd, terwijl Russell uitstapt uit zijn licht beschadigde Williams.

Geheimzinnig gedoe bij Alfa Romeo

Terwijl Antonio Giovinazzi op de voorlopig tiende plek staat, schermen teamleden af wat de gebeurt bij het rechter voorwiel van de Alfa Romeo. Het lijkt erop dat het wiel niet van de auto komt, er klinkt getik terwijl er hard wordt aan het rechter voorwiel.

Latifi schrijft zijn Williams af

Ondertussen gaat het licht aan het einde van de pitstraat weer op groen. Achter Nicholas Latifi komt Verstappen als tweede naar buiten voor het laatste deel van deze Q2. Nicholas Latifi gaat erg hard van de baan en schuift zijdelings hard van de baan. Q2 zal niet worden hervat. Lewis Hamilton zit tijdens zijn outlop op de eerste rij en ziet Latifi hard van de baan schuiven. Latifi is OK maar zal naar het medische centrum worden gebracht voor de nodige medische controles.

De sessie wordt om 16:07 uur hervat, dan zal het derde kwalificatiedeel Q3 aanvangen.

Q3

Blijkbaar heeft men voldoende tijd gehad om het wiel bij Giovinazzi toch te vervangen. Max Verstappen is wederom een van de eersten op de baan in het derde deel van de kwalificatie. De Nederlander noteert paarse tijden op een vrije baan. Verstappen komt tot een 1:08.923 onder luid gejuich van het publiek. Hamilton blijft achter op Bottas. Als de laatste tien overblijvers allen een tijd hebben genoteerd is de pikorde als volgt: Verstappen, Bottas, Hamilton, Gasly, Lelcerc, Sainz, Alonso, Giovinazzi, Ricciardo en Ocon.

Ultieme ronden

Er zijn nog ruim zes minuten te gaan. Het publiek gaat staan op de tribunes als de heren voor de laatste keer de baan op gaan. er is nog ruim twee minuten te gaan, en dus zullen de heren gaten willen creëren waarbij iedereen alsnog op tijd over de streep kan komen voor een ultieme ronde.

Max Verstappen probeert zijn tijd te verbeteren. De Limburger noteert paarse tijden. 1:08.885 voor de Nederlander. De Ferrari's zijn niet snel genoeg, Hamilton zit wel dichterbij. Hamilton wordt tweede, Bottas derde. Gasly vierde voor Leclerc, Sainz, Giovinazzi, Ocon, Alonso en Ricciardo.

Max Verstappen pakt op Nederlandse bodem zijn tiende pole position van zijn loopbaan.