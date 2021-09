Samenvatting VT3 GP Van Nederland: Verstappen zet Bottas en Hamilton op grote achterstand, Sainz crasht Ferrari

Max Verstappen is sneller dan Valtteri Bottas en Lewis Hamilton tijdens de derde vrije training van de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Verstappen rijdt op de rode band in de slipstream van Sergio Perez naar een snelste tijd van 1:09.623. Bottas en Hamilton liggen dan tweede. Er zijn dan nog zeven minuten te gaan in de training. Valtteri Bottas legt 0.556 van een seconde toe op Verstappen. Lewis Hamilton komt 0,794 toe op de tijd van Verstappen.

Met nog een vijf minuten te gaan is de voorlopige pikorde in de top tien: Verstappen, Bottas, Hamilton, Perez, Alonso, Norris, Stroll, Vettel, Leclerc en Gasly.

Rode vlag na crash Carlos Sainz

Carlos Sainz zorgt voor een rode vlag door een crash in de Hugenholtz-bocht. Er wordt een rode vlag gezwaaid. Carlos Sainz crasht hard in de Hugenholtz-bocht. Tot de crash van Sainz is Alonso de voorlopig snelste coureur. Max Vertappen is nog niet de baan op gekomen op het moment van de crash van Sainz. De rode vlag zorgt ervoor dat er niet gereden kan worden terwijl de klok gewoon doortikt. De auto's staan allemaal naar binnen totdat het wrak van Sainz is geruimd. Het publiek houdt zich vermaakt door het uitvoeren van de wave.

Ook Sebastian Vettel komt even naast de baan, hij kan zijn auto uit de vangrail houden. Hij klaagt bij zijn Aston Martin-team over zijn riemen die los waren geschoten.

Groene vlag

Als de groene vlag wordt gezwaaid is er nog 31 minuten over en dus gaat het hele spul tegelijkertijd naar buiten. Sebastian Vettel heeft wederom even een slippertje in de Hugenholtz-bocht, maar hij weet zijn bolide er uit de muur te houden.

Charles Leclerc remt te laat bij het inrijden van het 'stadion'. Ook de Haas van Mick Schumacher schiet even van de baan. Max Verstappen en zijn collega's oefenen daarna nog proefstarts.