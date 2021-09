Coureurs lovend na eerste kennismaking vernieuwd duinen-circuit: "Zandvoort is net een rodelbaan"

De F1-coureurs zijn lovend over "rodelbaan" Zandvoort na hun eerste kennismaking met het vernieuwde circuit waar dit jaar voor het eerst sinds 36 weer wordt geracet door de Formule 1.

George Russell noemt het circuit "één van mijn meest favoriete circuits waar ik ooit heeft geracet." Volgens Russell is Zandvoort een "geweldige plek." Russell: "Het is old-school, het zal je straffen als je een foutje maakt. Het lijkt wat dat betreft op een stratencircuit. Je moet je aandacht erbij houden en je hebt van die hoge kombochten en snelle sector bij bochten zeven en acht. Het zal ons op het puntje van je stoel krijgen. Het is een enorme nieuwe uitdaging voor de coureurs en teams om een de baan te leren kennen."

Circuitontwerper Jarno Zaffelli stond aan de wieg van de verbouwingen aan het circuit. De kombochten zoals de Hugenholtz-bocht worden door de coureurs als spectaculair ervaren. "Uniek, het is alsof je in een rodelbaan glijdt", zegt Pierre Gasly van AlphaTauri na de trainingen op vrijdag.

Toen bekend werd dat de F1 zou terugkeren op Zandvoort schakelde het circuit Zaffelli in om de baan grondig te herzien. De Italiaan liet zich inspireren door de Amerikaanse ovals toen hij de kombochten met een hellingsgraad van 18 en 19 procent tekende.

Charles Leclerc vindt het een geniale vondst. "Die kombochten zijn ongelooflijk om in een Formule 1-wagen te rijden. Ik had geweldige grip en het loont echt op deze baan om risico te nemen."

Sebastian Vettel viel stil tijdens de eerste vrije training met problemen aan zijn krachtbron, maar tijdens de tweede vrije training kon hij wel uitgebreider kennis maken met de venrieuwde baan

De viervoudig wereldkampioen Formule 1 geeft Zandvoort grote complimenten: "We hebben meer circuits nodig met dit soort bochten. Het is een zeer opwindend rondje geworden."

George Russell van Williams noemde het rijden op CM.com Circuit Zandvoort een bijzondere ervaring. "Dit gaat absoluut een favoriet bij de coureurs worden. Meer kunnen we niet wensen van een circuit."