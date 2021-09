Samenvatting VT1 GP Zandvoort: Hamilton snelste voor Verstappen en Sainz, Vettel legt grootste deel sessie plat

Lewis Hamilton rijdt de voorlopig snelste tijd tijdens de eerste vrije training op de vernieuwde baan van Zandvoort. Sebastian Vettel zorgt voor een rode vlag als hij zijn bolide bij het uitkomen van de pitstraat parkeert met problemen in de powerunit. Na bijna veertig minuten waarin de training stil lag vanwege het ruimen van Vettels auto, komen alle coureurs op de zachte band de baan op om een snelle ronde te kunnen rijden.

Hamilton komt tot een tijd van

1:11.500 n is daarmee 0,0097 seconde sneller dan Verstappen.

Track and air

De baantemperatuur is 18 graden Celsius terwijl het asfalt 22 graden Celsius meet als het hele spul vrijwel direct de baan op komt.

Tsunoda spint

Yuki Tsunoda komt naar buiten met een aerorack op zijn AlphaTauri, maar spint kort als hij de baan op komt. Even daarna Spint ook Esteban Ocon van dan baan. Beide heren kunnen hun neus weer de juiste richting uit krijgen en hun weg vervolgen. Tijdens de Formule 3 training werd de sessie met een rode vlag zeker een kwartier stil gelegd nadat de auto's een flinke hap grind op de baan hadden gegooid. Lance Stroll klaagt over verkeer op het relatief korte circuit. Hij zal eraan moeten wennen, net als alle anderen. Pierre Galsy verliest zijn linker spiegel, vertelt hij terwijl hij zich bijna verremt in de eerste kombocht. Norris rijdt de voorlopig snelste tijd op de medium band, terwijl Verstappen zijn snelste tijd op de harde band zet, net als de Mercedessen achter hem.

Voorlopige pikorde

Na een kwartiertje te gaan in de training is de rangorde als volgt: Norris, Verstappen, Bottas, Hamilton, Gasly, Alonso, Stroll, Ricciardo, Leclerc, Sainz, Ocon, Russell, Latifi, Schumacher, Perez, Giovinazzi, Mazepin, Räikkönen en Vettel.

Rode vlag: Vettel valt stil

Met nog 43 minuten te gaan zet Sebastian Vettel zijn Aston Martin stil bij de uitgang van de pitstraat. Er wordt een gele vlag gezwaaid. Vettel meldt via de boordradio dat zijn krachtbron de geest heeft gegeven. Vettel rent naar een baancommissaris en wil een brandblusser hebben. Hij probeert de brandblusser leeg te spuiten in de uitlaat van zijn Aston Martin. Daarna spuit hij nog een tweede brandblusser eigenhandig leeg in de achterkant van zijn auto. De sessie krijgt eerst een gele, maar dan al snel een rode vlag. Terwijl er acht marshalls om hem heen staan, zoekt Vettel nog een derde brandblusser die hij leeg spuit op de achterkant van zijn auto, om te voorkomen dat zijn auto vlam vat. Het is duidelijk dat de marshalls nog duidelijk moeten wennen aan hun functie, Sebastian Vettel is nog druk met zijn bolide en hij kijkt teleurgesteld naar de auto nu hij zijn derde krachtbron van het seizoen kapot ziet gaan.

Kostbare tijd tikt weg tijdens de rode vlag

Het nadeel van de rode vlag is dat de klok gewoon doortikt, en dus verliezen teams en coureurs kostbare tijd om de nieuwe baan te leren kennen en data te verzamelen om de bolides meer op snelheid te brengen.

Voorzorgsmaatregelen vergen extra tijd

Normaal brandt er een groene lamp op de auto die aangeeft dat de auto niet elektrisch geladen is, maar die groene lamp brandt niet. En dus moet het team een protocol afwerken. Een teamlid in een speciale beschermend outfit waarbij hij rubberen handschoenen draagt legt rubberen matten op de auto en meet het voltage op diverse plaatsen. De auto aanraken op de verkeerde plaatsen kan nu dodelijk zijn, en dus wordt de tijdrovende procedure zorgvuldig doorlopen.

Ondertussen schudt Christian Horner zijn hoofd aan de pitmuur. De teams hebben pech want zij zijn er alles aan gelegen om zoveel mogelijk kilometers te maken om hun bolides af te stellen.

Met nog ruim vijf minuten te gaan wordt er eindelijk een groene vlag gegeven. De coureurs komen allen op de zachte band de baan op. De coureurs geven elkaar allemaal even de tijd om een gaatje te laten vallen als ze de baan op komen. Het laatste deel van deze training, die grotendeels stil lag vanwege de stilgevallen Aston Martin, lijkt nu erg op een soort kwalificatiesprint.