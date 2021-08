Naam van Albon valt bij Williams

Het begint er steeds meer op te lijken dat George Russell volgend jaar wel eens bij Mercedes kan rijden. Dit betekent dat de Brit zou vertrekken bij Williams en hier een plekje vrij komt.

Waar het geruchtencircuit eerst Nyck de Vries aanwees als Williams-coureur is daar nu een nieuwe naam bijgekomen. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou Alexander Albon namelijk in de race zijn voor het Williams-stoeltje. Ook is de naam van de Thaise coureur gevallen bij het team van Alfa Romeo.

Eerder gaf Red Bull-teambaas Christian Horner aan dat er voor Albon ook voor een stoeltje buiten Red Bull werd gekeken. De Thaise coureur is dit seizoen door Red Bull in de DTM geplaatst en wil graag in 2022 weer Formule 1 rijden. Door de contractverlening van Sergio Perez vorige week is het voor de Thai onmogelijk om voor Red Bull te rijden. En de kans dat hij aankomend jaar in een AlphaTauri zal zitten is ook niet bijster groot.

Albon lijkt dus nu kans te maken op een plekje bij Williams. Echter is hij volgens Motorsport.com niet de enige kaper op de kust. Ook Nyck de Vries is nog steeds een van de kanshebbers en ook de naam van Alpine-protegé Guanyu Zhou valt. Het zal nog even afwachten worden wie het Williams-stoeltje krijgt en of Russell wel echt vertrekt.