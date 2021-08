Capito: "Een podium is een podium"

Het was een pikzwarte dag voor de sportiviteit van de Formule 1. Maar zo zal het ook hebben gevoeld voor de duizenden fans die in de zeikende regen hebben gestaan. De Belgische Grand Prix was een regelrechte farce. Eigenlijk is er alleen blijdschap bij het team van Williams waar George Russell een tweede plaats pakte.

Na afloop sprak teambaas Jost Capito met de pers: "Ik denk dat de weersomstandigheden zo slecht waren dat het onmogelijk was om een normale race te rijden. Ze hebben er alles aangedaan om de veiligheid van de coureurs te verzekeren en om een uitslag te krijgen."

En een uitslag is er. Allebei de wagens van Williams hebben (halve) punten gescoord en Russell zelfs een podium. En daar is Capito onlangs alles toch best happy mee: "Een podium is een podium. Het team heeft fantastisch werk geleverd en het zou teleurstellend zijn als er geen race zou zijn. Ze hebben zo hard gewerkt. Het ging elke race beter. Dit komt op het juiste moment."