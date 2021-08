Samenvatting VT3 F1 GP België Verstappen en Perez leiden voor Hamilton regenachtige sessie

Max Verstappen heeft de snelste tijd gereden tijdens de derde vrije training voor de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps. De Limburger noteerde een 1:56.924 en is daarmee sneller dan Perez, Hamilton, Norris, Ocon, Stroll, Gasly, Vettel, Russell en Alonso.

Het regende al flink tijdens de zojuist gereden F3-race, ook tijdens de derde vrije training voor de F1 lijken de slicks voorlopig niet de juiste bandenkeuze. Max Verstappen was gisteren de snelste, maar hij spinde van de baan.

De derde vrije training gaat van start op een natte baan. Het is koud en fris: 13 graden Celsius is de buitentemperatuur, het asfalt meet niet meer dan 15 graden Celsius. De regenbuien lijken weg te trekken aan het begin van de training. Het is gestopt met regenen, de baan is nog kleddernat.

Hoe liggen de verhoudingen tussen de heren coureurs en de teams? Live-verslag van de derde vrije training in de Grand Prix van België. Ververs deze pagina daarom met grote regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op de baan.

Als het licht aan het einde van de pitstraat op groen gaat, komen Russell, Ocon en Schumacher als eersten naar buiten. Alleen de beide Haas-bolides komen het natte asfalt op met de volle regenband, de anderen zien dat de intermediates het water het beste zal kunnen wegwerken.

George Russell haalt het niet en gaat wat wijd bij de Bus Stop chicane. Bottas en Hamilton gaan rechtdoor bij de vijfde bocht. Hamilton meldt dat zijn remmen aan de linkerkant niet de vereiste taak voldoen. Het valt bij de dertien graden Celsius niet mee om de remmen op temperatuur te krijgen. Kimi Raikkonen komt de pitstraat in en meldt dat zijn remmen falen. Vrijdag verliepen de trainingen voor de Fin ook al niet vlekkeloos: hij spinde en raakte bij het inkomen van de pitstraat de muur.

Na een kwartier in de training is de slagorde van de top-tien als volgt: Hamilton, Perez, Norris, Gasly, Russell, Stroll, Alonso, Bottas, Latifi en Verstappen. De temperaturen lopen licht op, blijkt uit een tweet van bandenfabrikant Pirelli.

It’s pretty cool out: 15 degrees ambient and 17 degrees on track. Everyone on intermediates still but it won’t be long before we see some slicks out. This is all useful information to assess the crossover point from inters to slicks. #BelgianGP pic.twitter.com/AF7EBhPPGZ