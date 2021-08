Max Verstappen ziet niets in elektrisch rijden: "Ze maken geen geluid"

Max Verstappen is niet van plan om een elektrische auto aan te schaffen. "Die maken geen geluid", zo vertelt de Limburger in gesprek met Bild am Sonntag.

De Duitse krant informeert of Verstappen overweegt om een elektrische bolide aan te schaffen, maar de Nederlander peinst er niet over. "Nee, dat is niet mijn stijl. Ik heb er geen een en ik ben ook niet van plan er eentje aan te schaffen", zo wordt Max Verstappen geciteerd.

Verstappen gaat niet in de stroom mee

Terwijl collega's van Verstappen zich regelmatig 'politiek' uitlaten over allerlei speerpunten, zoals Black Lives Matter, klimaatzaken en homorechten, gaat Verstappen daar niet in mee. Sebastian Vettel stelt zich de laatste tijd juist graag op als wereldverbeteraar. Zo haalt hij de krantenkoppen vanwege allerlei 'groene' hobby's.

Tijdens de Grand Prix van Hongarije maakte Vettel zich druk om de belangen van LHBTI'ers. Een aangenomen wet in Hongarije zou in strijd zijn met belangen van homo's.

Vettel moest zich bij de wedstrijdleiding melden vanwege het demonstratief dragen van een T-shirt met de regenboogvlag. Vettel, Stroll, Bottas en Sainz waren 'vergeten' het T-shirt uit te doen toen zij bij de plechtigheden en het spelen van het Hongaarse volkslied bijwoonden voor de race.

Uitsluiting

Vettel liet zelfs weten het niet erg te vinden als hij vanwege het dragen van dat T-shirt zou worden gediskwalificeerd. "Ik ben er blij mee als ze mij diskwalificeren. Dat maakt mij niet uit. Ik zou het zo weer doen", beweerde Vettel toen hij werd opgeroepen door de FIA voor uitleg over het niet opvolgen van aanwijzingen van de wedstrijdleiding vooraf aan de race.

Weersomslag

Vettel, Bottas, Stroll en Sainz kwamen er met een waarschuwing vanaf nadat zij verklaarden het T-shirt vergeten waren uit te doen vanwege de omslag van het weer met regenbuien vlak voor de race.

Brandstoftekort

Vettel was de race als tweede gefinisht en was in eerste instantie zelfs teleurgesteld. Later op de avond zal Vettel nog meer hebben gebaald van het brandstofgebrek. De FIA kon niet minimaal voorgeschreven hoeveelheid brandstof uit de auto halen. Bij gebrek aan voldoende brandstof in de brandstoftank, werd de Aston Martin uitgesloten en gediskwalificeerd uit het resultaat van de Hongaarse F1 Grand Prix.

Geen emotie

Verstappen houdt zich afzijdig van de politieke voorkeuren van een aantal van zijn collega's. In de Duitse krant zegt de Nederlander ook geen emotie te voelen bij een stille elektrische auto.

Verstappen: "Ze zijn ook zo zwaar vanwege de batterijen. De acceleratie is indrukwekkend, maar het komt allemaal uit een batterij, en daar voel ik helemaal geen opwinding bij."