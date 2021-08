Ook Vettel moet zich melden bij FIA na het dragen van regenboogvlag op t-shirt tijdens spelen volkslied Hongarije

Nadat GP-winnaar Esteban Ocon is opgeroepen bij de FIA - vanwege het verkeerd parkeren na zijn eerste GP-overwinning - moet nu ook Sebastian Vettel zich melden bij de wedstrijdleiding.

Vettel parkeerde zijn Aston Martin niet op de juiste plaats: tijdens de uitloopronde parkeerde hij zijn bolide ergens naast het circuit. Waarom is niet duidelijk.

Vettel wordt ook opgeroepen voor een gesprek met de FIA. Het FIA-document stelt dat Vettel moet uitleggen waarom hij een regenboog T-shirt droeg tijdens het spelen van het Hongaarse volkslied vooraf aan de race. Formeel volgde hij daarmee instructies van de wedstrijdleiding niet op.

Eerder werden ook Carlos Sainz, Lance Stroll en Valtteri Bottas voor hetzelfde punt opgeroepen. Sainz, Bottas en Stroll verklaarden vergeten te zijn het shirt uit te doen, vanwege de regenbuien die opkwamen vlak voor de race. Zij kwamen er met een waarschuwing vanaf.

Of Vettel met dezelfde smoes komt is nog afwachten, maar dat ook hij een waarschuwing krijgt lijkt waarschijnlijk. Vettel had zijn gesprekje later dan Sainz, Bottas en Stroll.

Na afloop van de race droeg Vettel ook een opvallend mondkapje dat gezien kan worden als een statement van Vettel. Tijdens zijn Tv-interview over het behalen van zijn tweede plaats, doet Vettel een mondkapje op met daarop de regenboogkleuren. Ocon en Hamilton dragen tijdens hun napraatje tijdens de Tv-uitzending geen mondmasker.

Gekleurd 'statement' van Vettel?

Het mondkapje van Vettel kan worden opgevat als een politiek gekleurd statement tegen de keuzes die de Hongaarse regering maakt.

Lewis Hamilton sprak zich eerder deze week uit tegen de - in zijn woorden - 'antihomowet' die de Hongaarse regering onlangs aannam. De wet bepaalt dat kinderen niet blootgesteld moeten worden aan 'propaganda' vanuit de Lhbti-gemeenschap.

Vettel werd deze week ook al gesignaleerd met de regenboogvlag op zijn schoenen, waarmee hij blijk geeft van zijn steun aan de standpunten van de lhbti-gemeenschap in Hongarije. Zij hekelen de controversiële wet die nu van kracht is in het land.

Omdat het document alleen rept over het niet opvolgen van instructies van de wedstrijdleider vooraf aan de race, valt aan te nemen dat er geen instructies waren over het dragen van een mondkapje na de race.



Wat de uitkomst van Vettel's gesprekje bij de FIA is, is nog niet officieel bekend gemaakt.