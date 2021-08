Officieel: Vettel en Aston Martin raken tweede plaats en punten kwijt

Zojuist is bekend geworden dat de tweede plaats van Sebastian Vettel is geschrapt uit de uitslag van de Grand Prix van Hongarije. Hierdoor schuift iedereen achter hem een plaatsje op, waardoor Hamilton 3 punten extra pakt en Max Verstappen 1 punt.

Website FIA tijdelijk overbelast

De website van de autosportbond lag er vanavond enige tijd uit, vanwege de grote behoefte aan nieuws over het onderzoek de auto van Aston Martin.

Vettel parkeerde in de uitloopronde zijn bolide langs de baan en volgde daarmee een opdracht van het team op. "Stop de auto", klonk het via de boordradio nadat Vettel richting de pitstraat reed. Hij kwam vlak na racewinnaar Esteban Ocon over de finish na de knotsgekke Hongaarse Grand Prix.

De Duitse Sebastian Vettel parkeerde de bolide in de derde sector en moest lopend naar het podium, waar eigenlijk Carlos Sainz op de derde positie had moeten staan.

Voorlopige en definitieve uitslagen

De uitslagen van de race worden pas na scrutineering officieel gemaakt. Daarom spreekt men tot die tijd doorgaans over de 'voorlopige' uitslagen. Rond deze tijd willen veel krantenredacties weten wat er definitief kan worden afgedrukt en dus was de vraag aan updates en nieuws zó hoog op de website van de internationale autosportfederatie.

Te weinig brandstof in de tank

Vanavond verscheen een verslag van de FIA afgevaardigde Jo Bauer die constateerde dat de bolide van Vettel te weinig brandstof over had in de tank.

Bauer schreef: "Na de race werd op wagen nummer 05 gecontroleerd of er 1,0 liter brandstof uit de wagen kon worden gehaald. Het was mogelijk om slechts een monster van 0,3 liter te nemen volgens de procedures die zijn uiteengezet in artikel 6.6.4 van het Technisch Reglement Formule 1 2021."

"Daarom verwijs ik deze kwestie naar de stewards ter overweging, aangezien dit niet in overeenstemming is met artikel 6.6.2 van het technisch reglement van de Formule 1. 2021. Jo Bauer, De FIA ​​Formula One technisch afgevaardigde.”

Toelichting

Daarna riep de FIA het team van Aston Martin op om de zaak te komen toelichten bij de stewards. Besloten is nu om de aston Martin uit de uitslag te schrappen. De Aston Martin van Sebastian Vettels wordt gediskwalificeerd en dat betekent dat alle andere een plaatsje opschuiven.

Bokalen uitruilen?

Niet Vettel, maar Carlos Sainz had dus op het podium behoren te staan na de race. Wanneer Vettel en Aston Martin de bokaal voor de tweede positie zullen overhandigen aan Lewis Hamilton en Mercedes is niet bekend. Ook zal Lewis Hamilton zijn bokaal voor de derde positie moeten overhandigen aan Carlos Sainz en Ferrari. In eerdere gevallen van een diskwalificatie werd er tijdens de volgende Grand Prix een momentje ingelast om de uitruil te bekrachtigen.

Gevolgen voor Wereldkampioenschap

De diskwalificatie van Vettel en het schrappen van de Aston Martin uit de voorlopige resultaten van de Hongaarse Grand Prix heeft ook gevolgen voor de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton om het wereldkampioenschap Formule 1.

Hamilton profiteert meer dan Verstappen

Zonder dat Hamilton er iets voor hoeft te doen groeit het puntenaantal dat hij verschilt met Max Verstappen in de stand om het WK nu met twee punten extra. Hamilton loopt dankzij het schrappen van Vettel's naam nu twee extra punten extra uit op Verstappen in de WK-stand.