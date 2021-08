Halve wereld is aan het F5-ven op site van de FIA: site plat

De website van de FIA ligt plat, nu de spreekwoordelijke halve wereld de site van het orgaan continu aan het verversen is voor het lezen van het laatste nieuws.

De website verwijst naar de Facebook-pagina van de internationale autosportfederatie, om aldaar op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.

Straf Vettel hangt in de lucht

Zoals GPToday als een van de eerste wist te melden, verscheen er vanavond een document op de site van de FIA waarin stond dat Jo Bauer te weinig brandstof heeft geconstateerd in de benzinetank van de Aston Martin van Vettel.

De race-stewards van de FIA riepen daarna een afgevaardigde van het team van Aston Martin op om de zaak te komen verklaren bij de FIA.

Jo Bauer, de technische afgevaardigde van de autosportbond, scheef in een rapport:

"Na de race werd op wagen nummer 05 gecontroleerd of er 1,0 liter brandstof uit de wagen kon worden gehaald. Het was mogelijk om slechts een monster van 0,3 liter te nemen volgens de procedures die zijn uiteengezet in artikel 6.6.4 van het Technisch Reglement Formule 1 2021.

Daarom verwijs ik deze kwestie naar de stewards ter overweging, aangezien dit niet in overeenstemming is met artikel 6.6.2 van het technisch reglement van de Formule 1. 2021. Jo Bauer, De FIA ​​Formula One technisch afgevaardigde.”

Kranten willen weten wat af te drukken

De Stewards van de FIA onderzoeken de zaak nu. De site van de FIA ligt er dus uit, het is dus aannemelijk dat de website niet op kan tegen de vraag van velen die de pagina's vaak verversen.

Zeker op krantenredacties zal men willen weten of de voorlopige race-uitslag nu wel afgedrukt kan worden in de ochtendbladen. Rond deze tijd 'zakken' doorgaans veel kranten: dat wil zeggen dat de drukkers willen gaan weten wat er afgedrukt moet worden.

Straf Vettel zou Hamilton's voorsprong vergroten

Een eventuele straf voor Vettel kan grote gevolgen hebben voor de strijd om het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton nam de leiding in het WK over van Max Verstappen. De Brit werd derde volgens de voorlopige uitslag. De uitslag van de race is nog niet officieel vastgesteld. Mocht Vettel een straf krijgen, dan zou Hamilton dus tweede worden.